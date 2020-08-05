Все, что вы хотели знать о самоизоляции после возвращения из-за рубежа в Молдову, но стеснялись спросить

Корреспондент «КП» решил задать парочку каверзных вопросиков, позвонив на "Зеленую линию" Национального Агентства Общественного Здоровья:

Можно ли по дороге из аэропорта/вокзала до дома заскочить разово в магазин/аптеку, чтобы закупиться продуктами на ближайшие 2 недели?

- Нет, нельзя. На таможне вы заполняете эпидемиологическую карту и подписываете декларацию о том, что обязуетесь 14 дней находиться на самоизоляции с момента приезда в страну. Если по дороге домой вы встретитесь с сотрудником правоохранительных органов – сейчас много карабинеров, которые следят, – то понесете административную ответственность (наложат штраф).

Есть ли случаи, когда эти 14 дней оплачиваются как больничный?

- Если человек контактировал с больным Covid-19 и это зафиксировано документально врачом, то он помещается на 14-дневный карантин и на это время ему дают отпуск по временной нетрудоспособности. Но к людям, которые приехали с отдыха, это не относится. Они не будут сидеть на оплачиваемом больничном, а просто на изоляции за свой счет.

- Можно ли вместо 14 дней изоляции сдать тест на Covid-19?

Нет, этого точно нельзя делать. Нет такого документа, в котором говорится, что вместо самоизоляции можно сделать тест. Дело в том, что если человек делает тест в течение 5-7 дней, то в большинстве случаев он ложноотрицательный, потому что инкубационный период не показывает наличие вируса. То есть человек может быть болен, но тест пока не показывает это. После 7 дней таких шансов меньше, но они все же есть, поэтому самоизоляция – более надежный способ, нужно переждать.

А если человек, который прилетел в аэропорт в Кишинев, живет, например, в Бельцах или другом регионе Молдовы, то пока он добирается до дома, он же контактирует с людьми.

Это как-то регулируется?

- К сожалению, этот момент не предусмотрен никакими постановлениями, и люди добираются исходя из своих возможностей – кто-то на такси, а кто-то на городском транспорте.

О какой же безопасности тогда идет речь?

- Это единственный момент, когда не запрещено быть среди людей – дорога домой с аэропорта или вокзала. Но при этом нельзя заходить ни в какие магазины, аптеки и т.д.

Вот какая штука получается: в магазин или аптеку зайти разово нельзя, а ехать до дома на городском транспорте можно. Закроем глаза, а вдруг никто не будет шарахаться от людей с чемоданами и загаром в троллейбусе? Да и еще не понятно, где зла больше – от самих приезжих, или от жуткой давки в транспорте, которая никем толком не регулируется.

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