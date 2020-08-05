НКСС осуществляет выплату пособий по временной нетрудоспособности

Интервью корреспондента агентства "ИНФОТАГ Владимира СИДОРЕНКО с заместителем директора Национальной кассы социального страхования (НКСС) Татьяной ПОПА.

"И.": В мае 2019 г. правительство РМ приняло постановление, которым определило, что с 1 июля выплату пособий по временной нетрудоспособности по общим заболеваниям и несчастным случаям, не связанным с работой, с шестого дня болезни будет осуществлять НКСС. Госпожа Попа, какова реальная картина по исполнению данных выплат согласно данным за 2019 г.?

Т.П.: В 2019 г. лицам, находившимся на бюллетене, планировалось выплатить 521,3 млн. леев. Фактически, было выплачено 408,7 млн. леев.

На оплату медицинских отпусков в 2020 г. в бюджете государственного социального страхования предусмотрено 600,6 млн. леев. Согласно оперативным данным в первом полугодии 126 тыс. получателям выплачено 301 млн. леев.

"И.": До введения в действие нового порядка по оплате больничных, начиная с шестого дня болезни, эту операцию производил работодатель, за счет взносов, имевшихся у него для уплаты в НКСС. При этом оплата за исполнение услуги ему не полагалась. Сейчас выплаты лицам, находившимся в медицинских отпусках, производят почтовые отделения и финансовые учреждения. Эта услуга ими осуществляется на платной основе за счет средств Социального фонда?

Т.П.: Да. Тариф для оплаты финансовым учреждениям и почтовым отделениям за оказание данной услуги предусматривается в ежегодных законах о бюджете социального страхования. В 2020 г. он определен в размере 0,7% от суммы выплаты.

"И.": Какая сумма денег на эти цели предусмотрена в 2019 г., и сколько было реально израсходовано? Сколько запланировано и израсходовано уже в 2020 г.?

Т.П.: В 2019 г. прогнозировалось использовать на эти цели 2,7 млн. леев, а было оплачено 0,4 млн. леев. В 2020 г. для оплаты данной услуги предусмотрено 5,7 млн. леев, израсходовано в течении первых шести месяцев 1,9 млн. леев.

"И.": Почему стоимость услуг почты и банков в первом полугодии 2020 г. составила почти в пять раз больше по сравнению с оплатой во втором полугодии 2019 г.?

Т.П.: Потому, что увеличилась сумма выплат. Оплата пособий за нахождения в медицинских отпусках начала осуществляться в сентябре 2019 г. Задолженность по неполученным суммам в прошлом году была погашена в 2020 г.

"И.": Разве число 301 больше 408?

Т.П.: 408 млн. леев - это общая сумма пособий по временной нетрудоспособности за 2019 г. Большая ее часть была выплачена работодателями по месту работы застрахованных лиц. За выполнение данной услуги комиссионные расходы не уплачивались. 301 млн. леев - это сумма пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных в первом полугодии 2020 г. При их выплате комиссионный тариф уплачивался.

"И.": Для написания программы по расчету оплат по медицинским отпускам в 2019 г. было израсходовано 0,2 млн. леев. Какова сумма поддержки программы в 2020 г.?

Т.П.: Передача ответственности НКСС за начисление пособия по временной нетрудоспособности была осуществлена в прошлом году без увеличения штатного персонала для этого процесса. Единственным способом ее осуществления было использование информационных технологий с задачей минимального запроса первичных документов от получателей и максимальной автоматизации труда специалистов учреждения.

Для реализации данного проекта был разработан специальный модуль для имеющейся интегрированной информационной системы Protecţie Socială. Учет расходов на ее поддержку и развитие информационной системы отдельно по каждому модулю не ведется.

"И.": Прежний порядок расчета оплат медицинских отпусков, начиная с шестого дня болезни, не предполагал использование средств Социального фонда для оплаты услуг по перечислению денег получателям. Нынче такие траты, причем немалые, имеются. Целесообразным ли, с точки зрения оптимизации средств Социального фонда, является новый порядок расчета и оплаты медицинских отпусков?

Т.П.: НКСС является исполнительным органом власти, который реализует политику государства в сфере социального страхования, а не анализирует целесообразность принятия законодательных или нормативных актов. При этом хочу заметить, что выплата лицам, находившимся в медицинских отпусках, квалифицируется, как риски по социальному страхованию и, по мнению сообщества деловых людей, недопустимо возлагать на работодателей оказание этой услуги в виде дополнительной нагрузки.

"И.": В первом полугодии 2020 г. лицам, находившимся в медицинских отпусках, начиная с шестого дня болезни, из средств Социального фонда было перечислено 301 млн. леев. А сколько было выплачено работодателями работникам за первые пять дней болезни? Может статься так, что оплату работники, находившиеся на бюллетене, начиная с шестого дня, получили, а за первые пять дней, которые обязан оплачивать работодатель, нет. Сколько составляет сумма выплат работодателям работникам, например, в первом полугодии 2020 г.?

Т.П.: НКСС такими сведениями не располагает, поскольку осуществление данного вида контроля не входит в ее функциональные обязанности.

"И.": Кто обязан осуществлять его?

Т.П.: В соответствии с законом о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования (в„– 289 от 22 июля 2004 г.), контроль назначений, исчислений и выплату пособий за счет средств работодателя осуществляет Государственная инспекция труда.

"И.": Спасибо вам за интервью.