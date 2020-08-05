Депутат PAS провел параллели между Бейрутом и Колбасной

Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли десятки человек и тысячи получили ранения. Взрыв, по сообщениям очевидцев, был слышен на расстоянии более 200 километров. Взрывная волна пронеслась по всему городу и разрушила множество зданий, в том числе расположенных на расстоянии нескольких километров от порта, во многих кварталах столицы были выбиты стекла и разбросаны автомобили.

По официальным данным, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет. Взрыв в бейрутском порту вызвал ударную волну, которая обрушила фасады зданий и балконы, выбил окна в домах. Министр внутренних дел Ливана заявил, что по предварительной информации причиной взрыва стало ненадлежащее хранение взрывчатых веществ, конфискованных несколько лет назад и с тех пор хранившихся на складе в порту.

Вице-председатель парламента, депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Михай Попшой озаботился вопросом, что будет в Колбасне, если там повторится трагедия Бейрута, где накануне из-за взрыва на складе погибло около 80 человек и множество зданий было разрушено.

Как сообщает "ИНФОТАГ", он написал на своей страничке в facebook, что взрыв в Бейруте "представляет собой ничтожную часть мощности взрывчатого материала (22 тыс. т), хранящегося более 40 лет в Колбасне.

"Эти склады РФ представляют собой серьезную опасность для граждан РМ. Вот почему старые боеприпасы срочно должны быть эвакуированы или уничтожены специальным оборудованием", - считает парламентарий.

Он выразил соболезнование погибшим в Бейруте, где на необорудованном складе семь лет хранилось 2700 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Согласно информации, озвученной премьер-министром Ливана Хассаном Диябом, взрывчатое вещество (применяемое и как удобрение в сельском хозяйстве) было изъято в 2013 году с судна украинского экипажа, под молдавским флагом направлявшемся из Батуми (Грузия) в Биеру (Мозамбик).

Из-за технической неисправности судно оказалось в Бейруте, где и обнаружилась опасная находка. Селитра была выгружена из задержанного судна и хранилась на одном из складов в ожидании уничтожения. Владелец судна, проживающий на Кипре россиянин, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин по словам моряков, фактически бросил судно - юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, работавшего под молдавским флагом.