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В Бейруте из-за взрыва пострадало консульство Молдовы
05.08.2020

В результате взрыва в Бейруте пострадало консульство РМ в Ливане. Здание находилось на расстоянии пяти километров от эпицентра. Информацию для Publika TV подтвердила секретарь дипведомства Светлана Гамурарь.

На кадрах, присланных в нашу редакцию. Видно, что в учреждении выбиты стекла и двери. К счастью, никто из сотрудников консульства не пострадал, в момент взрыва  в здании никого уже не было.

По данным статистики, в Ливане проживают около двух тысяч наших сограждан.


 
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