В Бейруте из-за взрыва пострадало консульство Молдовы

В результате взрыва в Бейруте пострадало консульство РМ в Ливане. Здание находилось на расстоянии пяти километров от эпицентра. Информацию для Publika TV подтвердила секретарь дипведомства Светлана Гамурарь.

На кадрах, присланных в нашу редакцию. Видно, что в учреждении выбиты стекла и двери. К счастью, никто из сотрудников консульства не пострадал, в момент взрыва в здании никого уже не было.

По данным статистики, в Ливане проживают около двух тысяч наших сограждан.