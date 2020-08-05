Ренато Усатый объявит об участии в качестве кандидата на выборах президента 27 августа – в День Независимости.

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый официально объявит об участии в качестве кандидата на выборах президента 27 августа – в День Независимости. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом сообщил на пресс-конференции во вторник, выразив благодарность тем, кто поддержал его в этом намерении.

«За неделю в социальных сетях появилось тысячи видео в поддержку моего участия в выборах президента. Я благодарю всем – от Липкань до Вулкэнешть, благодарю представителей диаспоры. Мы вместе примем решение 27 августа, в День Независимости. Мы примем решение не для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы победить», - подчеркнул Усатый.

Он заявил также о недопустимости переноса президентских выборов.

«Я понимаю, что для Игоря Додона заманчива эта идея, особенно после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что допускает перенос выборов президента США. До сих пор Додон подражал Путину - ничего у него не получилось. Теперь он подражает Трампу. Это то же самое, что он на каруце с одним колесом будешь соревноваться с «Теслой» Илана Маска. Я понимаю, что Додон готов на все ради того, чтобы лишнюю неделю или месяц покататься с мигалками на президентском автомобиле. Мы таких сценариев не допустим», - сказал лидер партии.

По его словам, Игоря Додона в Москве не принял, но он «продолжает предпринимать усилия, чтобы осудить Усатого и не допустить его участия в выборах президента».

«Ему говорят, что это невозможно. Поэтому нужно возвращаться в Кишинев, здесь мы все решим», - подытожил Додон.