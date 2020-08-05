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Здоровье
"Дней пять мы пролежали дома просто, как два трупа"
05.08.2020

Марина Айдова поделилась, что чувствовала она, во время острой фазы заражения ковид, и чем лечилась.

Переводчик из Кишинева Марина Айдова откровенно рассказала о том, как они с мужем переносят заражение CoVID-19. Многие, кто знал о заражении, просили Марину написать пару слов об этом опыте столкновения с ковидом, чтобы составить себе лучшее представление о том, с чем они тоже могут столкнуться.

Вот, как Марина Айдова описала течение болезни.

"Началось все с того, что мы, как обычно купили печеночный паштет всё в той же кулинарии, в которой покупаем его постоянно. Пришли домой, заварили чай, намазали бутерброд и тут я говорю Вите:

- Как же они стали халтурить – не посолили, не поперчили, ешь, как будто какую-то пластмассу.

Витя посмотрел на меня очень странно и сказал, что вообще-то всё как обычно. Затем он брызнул мне на руку духи, запаха я не почувствовала. Мы как-то не очень обратили на это внимание.

На следующий день мне надо было поработать на zoom вебинаре. И что-то я никак не могла сфокусировать внимание, все расплывалось, приходилось делать такие невероятные усилия, чтобы сосредоточиться, что через 20 минут я чувствовала, что просто теряю сознание. К вечеру начала ужасно болеть голова, я слегла. На следующий день уже у Вити поднялась температура 38.5.

Мы вызвали скорую помощь. Как я уже писала раньше, оказалось, что скорая забирает в больницу только с температурой выше 38.5, с показателем сатурации крови ниже 95 и людей старше 63. Нас, таких молодых и здоровых в больницу не забрали. И слава Богу!

Позвонили семейному врачу, она велела нам прийти в 8 часов утра в районную поликлинику и сдать анализ на ковид. На следующий день врач позвонила и сказала, что анализ у обоих подтвердился.

Дальше дней пять мы пролежали дома просто, как два трупа. Жуткая слабость, голова болит нестерпимо, сознание спутанное. Семейный врач прислала по смс список лекарств, друзья слали статьи и видеоролики, мы тупо на них смотрели, ничего не соображали, строчки расплывались, слова в роликах не понимали. Откладывали телефон в сторону и снова проваливались в сон.

Пили только парацетамол, витамин С, кроверазжижающее и чай и все время находились в каком-то полузабытьи. Причем, как только вставали, чтобы пойти на кухню поставить чайник, начиналась жуткое сердцебиение на уровне 120 ударов в минуту. По стеночке шли обратно и опять проваливались в какую-то нескончаемую дрёму.

На пятый день у Вити температура упала. Ему вдруг так полегчало, что он вскочил с дивана, стал ходить по квартире, размахивать руками, что-то бурно рассказывать, бесконечно шутить. Я мрачно на него смотрела, каждое его слово било мне в голову, как колоколом прямо в мозг, и я только думала про себя, а если ему дать сейчас по бабашке чугунной сковородкой, он же замолчит, наверное, а причиной смерти ведь все равно ковид запишут.

Правда, через пару часов температура у Вити снова поднялась, и он наконец перестал мельтешить перед глазами. Так вот и лежит до сих пор тихенько с температурой 37.4. Вчера наконец нашли лекарство, которое хотя бы на пару часов притупляет головную боль, но шутить он еще не начал.

Самое главное, что за эти 10 дней, ковид так и не спустился в легкие. Ударил по нашему самому слабому месту – по мозгам. Соображаем до сих пор очень туго. Но можно считать, что кризис прошел, мы идем на поправку. И ковид у нас в легкой форме.

Из вынесенных уроков могу сказать, что в первый день я металась в поисках возможности сделать рентген, КТ или просто найти врача, который бы нас послушал. Меня все вокруг пугали, что самое страшное в этом ковиде, что наступает стремительная пневмония, которая и является самым опасным в этой болезни. Врачи со скорой легкие нам не послушали, а дали аппаратик, измеряющий насыщение крови кислородом.

Потом мне знакомые врачи объяснили, что пневмония при ковиде прослушивается плохо. Надо постоянно измерять показатель насыщения/сатурации крови кислородом. И как только он опускается ниже 95, тут же звонить в скорую.

Нам этот оксиметер дали друзья. Купить его можно в аптеке. На алиэкспрессе он дешевле, но доставят его не скоро. Хотя судя по тому, что антитела держатся три месяца, а потом можно опять заболеть по новой, стоит, наверное, этот аппаратик все же купить, чтобы он был в домашней аптечке наряду с градусником и аппаратом для измерения давления.

Только что позвонила подружка и сказала, что в телефоне Samsung есть приложение Samsung Health, при помощи которого можно измерять сатурацию крови кислородом. Надо бы проверить, как это работает. Берегите себя, и не болейте!".

Марина написала, что потрясена и очень хороший урок, ведь она не рвалась ежедневно писать и звонить своим друзьям и знакомым, которые точно так же, как она лежали до этого дома дома с ковидом. Эта ситуация заставила ее посмотреть на себя со стороны по-новому.

Описание болезни может кому-то показаться ироничным и веселым. Но это надо знать Марину айдову, чтобы понимать, что она так относится к жизни. Многие комментаторы под ее постом писали, что именно юмор и помогает ей и мужу перенести ковид в легкой форме.

"Когда я читала, что вы нам писали, только и думала «Обалдеть, и ведь это еще даже не поминки!», - шутит Марина.

Желаем ей и все, кто заразился CoVID-19, скорейшего, полного и легкого выздоровления, а остальным беречь себя.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО


 
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