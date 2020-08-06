«Главное в пропаганде – не выйти на самих себя»: Санду напомнили, как все было в 2014 году

Майя Санду решила провести расследование взрыва в Бейруте и наказать всех виновных.

Лидер Партии «Достоинство и правда» написала на своей странице в Facebook, что заставит своих ручных депутатов узнать, как стало возможным, что молдавское судно перевозило опасный груз. Но поскольку депутаты заняты путешествиями по винным погребам Молдовы, добрые люди решили напомнить Майе Григорьевне, как все было.

- Судно задержали в 2014 году. Тогда премьером был Юрий Лянкэ, тогдашний коллега по партии госпожи Санду. Сама Санду занимала должность министра образования в том же правительстве.

Вместе с ней, в кабине министров работали Андриан Канду, министр экономики и Павел Филип, министр информационных технологий. Напомним, что с одним из них Санду готова создать коалицию, а со вторым голосовала по отставке правительства Кику.

Также в том правительстве должность министра МВД занимал Дорин Речан, а должность министра юстиции Олег Ефрим. Оба коллеги Майи Санду по членству в Либерал-Демократической партии Влада Филата.

Все названые люди в той или иной степени обязаны были отреагировать на тот факт, что под молдавским флагом перевозят опасные грузы, поскольку пресса тогда об этом писала, - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Авторы поста пожелали Майе Григорьевне выпить таблеток от амнезии, а ее советникам напомнить, что главное в пропаганде – не выйти на самих себя!