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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 5 августа 2020: +408 новых случаев, снова резко рванули вверх
05.08.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 26222 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За сутки Молдове выявлено +408 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

В общей сложности зарегистрировано 26222 случаев заражения коронавирусом.

Всего проведено тестов в этот день - 2058, из них первичных - 1562 и повторных - 496.

Из общего числа случаев заражения - 22 медработников

В тяжелом состоянии - 442.

Подключены к ИВЛ - 38.

Вылечились - 18418.

Умерли - 823 (+13).

Павел МУНТЯН


 
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