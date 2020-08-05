Коронавирус в Молдове, данные на 5 августа 2020: +408 новых случаев, снова резко рванули вверх

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 26222 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За сутки Молдове выявлено +408 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
В общей сложности зарегистрировано 26222 случаев заражения коронавирусом.
Всего проведено тестов в этот день - 2058, из них первичных - 1562 и повторных - 496.
Из общего числа случаев заражения - 22 медработников
В тяжелом состоянии - 442.
Подключены к ИВЛ - 38.
Вылечились - 18418.
Умерли - 823 (+13).
Павел МУНТЯН
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