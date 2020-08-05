Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 5 августа 2020: +408 новых случаев, снова резко рванули вверх В Молдове в общей сложности зарегистрировано 26222 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За сутки Молдове выявлено +408 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. В общей сложности зарегистрировано 26222 случаев заражения коронавирусом. Всего проведено тестов в этот день - 2058, из них первичных - 1562 и повторных - 496. Из общего числа случаев заражения - 22 медработников В тяжелом состоянии - 442. Подключены к ИВЛ - 38. Вылечились - 18418. Умерли - 823 (+13). Павел МУНТЯН

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