Скоро будет можно делать ставки на состязание юниорских команд на 1xBet

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Тренировочный сбор проходит на базе в городе Вадул-луй-Водэ, где и ожидается первая товарищеская игра с юношеской сборной U-18. Это событие станет началом новой серии игр после длительного перерыва. Главный тренер команды заявил, что свои действия они позаимствовали у главной национальной сборной, которая также на днях приступила к выполнению определенного перечня действий по улучшению командного духа и умений.

Для обеспечения удобства игроков и тренерского состава, футболисты собираются в группы по 7-8 человек, выполняя серию маневров между собой. Несмотря на то, что прежние навыки были несколько утеряны, игроки с легкостью возвращаются в прежний режим и форму. Для получения огромных выигрышей, актуальной информации о последних событиях в мире спорта, заходите на сайт md.1xBet.com/ru.

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Главный тренер юниорской команды отметил, то ему очень нравится, как игроки стали относиться к текущим тренировкам. Выполнение несложных комбинаций, упражнений и техник позволило в кратчайшие сроки вернуть команде 90% былой формы. 1xBet слот автоматы всех видов – отличная возможность следить за дальнейшим развитием футбольных соревнований и получать огромные, стабильные выигрыши сразу на карту.

Кроме того, все ребята отмечают, что после вынужденного длительного отдыха они с новыми силами приступили к выполнению своих обязательств. Тренировки как нельзя кстати помогли вернуться многим вернуть свою былую форму.

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Юрий Чинук крайне доволен тем составом, с которым ему приходится работать. По его словам, это волевые, упорные юноши, которые знают, чего хотят и ожидают от

игры. Федерация футбола планирует организовать в течение двух недель дополнительный тренировочный сбор для команды U-19. Заходи и смотри FIFA eSports Battle Euro 2020 - только на БК 1xBet и получай выигрыш прямо сейчас на свою банковскую карту.

В составе юниорской сборной U-19 будут принимать участие следующие игроки:

вратари – Алексей Самойленко (играет за команду «Шериф» Тирасполь), а также Силвиу Шмаленя («Зимбру» Кишинэу);

защитники – Ион Борш, Дору Калестру, Кристи Истрати, Юрий Йову и другие;

полузащитники – Дан Лису, Дан Дану, Сергей Гацманюк и другие;

нападающие – Нику Намолован, Влад Блэнуцэ, Никита Коваль и т. д.

Необходимо напомнить, что Молдова является полноценной хозяйкой квалифицированного турнира Евро в юниорской категории U-19, который будет проходить в период с 5 по 13 октября текущего года. Команда Молдовы будет играть совместно с коллективами из таких стран, как Франция, Греция и Азербайджан. Чтобы с выгодой отслеживать текущие соревнования, FIFA eSports Battle Euro 2020 – только на БК 1xBet станет отличным вариантом. Получи ряд солидных выигрышей без дополнительных вложений.