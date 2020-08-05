Прокуратура запросила разрешение на арест имущества Victoriabank

В июне текущего года была опубликована видеозапись, на которой Вячеслав Платон рассказывает, как оставить румынского акционера Banca Transilvania без пакета акций Victoriabank.

По информации Платона, более двух миллиардов циркулировало от Banca de Economii до Victoriabank и обратно.

Говоря про Victoriabank и акции Banca Transilvania, Платон показал схему, с помощью которой государство может забрать 40% акций Victoriabank, которые купил румынский Banca Transilvania.

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