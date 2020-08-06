Согласно данным Секретариата Парижского меморандума, Республика Молдова занимает 67-е место из 70 в черном списке государств, суда которых нарушают международные нормы и конвенции.

В худшем положении только такие страны, как Албания, Того и Коморские острова.

В течение трех последних лет была проведена 381 инспекция судов, ходящих под молдавским флагом, и в 57 случаях они были задержаны. По данным Paris MoU, многие единицы молдавского флота являются старыми и ржавыми, представляют повышенный риск для судоходства.

Для решения проблемы Агентство водного транспорта Молдовы разрабатывает новый свод правил по регистрации судов под молдавским флагом. Цель – ужесточить процедуру внесения кораблей в госрегистр и создать функциональный механизм наблюдения за их состоянием.

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