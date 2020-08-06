В ближайшее время Генеральная прокуратура сообщит некоторые детали по банковскому мошенничеству

В последнее время активно ходят слухи о том, что прокуратура запросила разрешение на наложение ареста на имущество одного из крупных молдавских банков. В прокуратуре лишь заявили о том, что детали по банковскому мошенничеству сообщат в ближайшее время.

"Усилия правоохранительных органов вписываются в нормы закона и направлены на расследование, выявление и судебное преследование всех лиц, причастных к краже денег из банковской системы, и, что не менее важно, - на возмещение ущерба(!), нанесенного государству и гражданам", - написано в сообщении.

Речь может идти о Victoriabank. Многие пока не замечают этого, но прокуратура набирает темп. Хоть они и проиграли вчера битву по делу "Metalferosa", они не проиграли войну. В обоих делах прямо или косвенно фигурирует знакомая всем фамилия - Плахотнюк.

@Telegram MP