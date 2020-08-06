6 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В ближайшее время Генеральная прокуратура сообщит некоторые детали по банковскому мошенничеству
06.08.2020

В последнее время активно ходят слухи о том, что прокуратура запросила разрешение на наложение ареста на имущество одного из крупных молдавских банков. В прокуратуре лишь заявили о том, что детали по банковскому мошенничеству сообщат в ближайшее время.

"Усилия правоохранительных органов вписываются в нормы закона и направлены на расследование, выявление и судебное преследование всех лиц, причастных к краже денег из банковской системы, и, что не менее важно, - на возмещение ущерба(!), нанесенного государству и гражданам", - написано в сообщении.

Речь может идти о Victoriabank. Многие пока не замечают этого, но прокуратура набирает темп. Хоть они и проиграли вчера битву по делу "Metalferosa", они не проиграли войну. В обоих делах прямо или косвенно фигурирует знакомая всем фамилия - Плахотнюк.

@Telegram MP


 
Количество просмотров:
112
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.