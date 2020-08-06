Боцан: По Приднестровью должны подписать 2 документа, один из них засекреченный

Директор Ассоциации за демократию через участие ADEPT Игорь Боцан отметил, что в контексте приднестровского урегулирования должно быть подписано два документа: один — засекреченный, а второй — для широкой публики.

Он также заявил, что президент Молдовы не выполнил своих обещаний относительно урегулирования приднестровского конфликта, передает europalibera.org

"Я уже говорил о том, что г-н Додон не выполнил ни одного из своих обещаний, включая решение приднестровской проблемы с участием России. Вот что здесь важно: на своей последней встрече с журналистами он пообещал, что через год после его возможного избрания приднестровская проблема будет решена. И мы понимаем, что когда он об этом говорит, то имеет в виду изменение конституционных норм, — чтобы в Конституции фигурировало Приднестровье в качестве субъекта, — пусть не субъекта федерации, но обладающего особым статусом.

Мы уже видели настоящие планы г-на Додона в том видео, где он обсуждает с г-ном Плахотнюком, чего хочет Москва, и как достичь этих целей. Должно быть подписано два документа: один — официально засекреченный, в котором закреплены права Приднестровья и есть одобрение России, и второй — для широкой публики", - заявил Боцан.

Эксперт добавил, что желание Игоря Додона об изменении Конституции Молдовы также связано и с приднестровской ситуацией.

"У Российской Федерации и Республики Молдова есть соглашение от 21 июля 1992 года о прекращении огня в Приднестровье. Статья № 2 этого соглашения предусматривает создание зоны безопасности, а также определяет стороны, которые должны вывести свое вооружение из этой зоны безопасности, — а Россия участвует в качестве миротворца.

Ирония судьбы заключается в том, что в 1992 году, и как раз 29 июля, когда мы отмечаем День Конституции, Россия ввела свои миротворческие силы (из Пскова и Тулы). Они были развернуты в Приднестровье для защиты так называемой сложившийся на тот момент ситуации и разграничения сторон. Но есть проблема: Конституционный суд 2 мая 2017 года принял решение, согласно которому Россия признана государством-оккупантом.

Приднестровье оккупировано Российской Федерацией, — это решение КС. И, с другой стороны, у нас есть соглашение, о котором я уже говорил, после подписания которого Россия стала миротворцем. Разумеется, Игорю Додону не нравится подобная ситуация, и потому он ищет причины для отмены части решений Конституционного суда. И хочет сделать это с помощью радикальной правки Конституции", - отметил Боцан.