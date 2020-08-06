Декларация об изменении Конституции: “Достижимо только совместными усилиями власти и оппозиции”

Бывший депутат Юрие Цап считает что, безусловно, меняющееся общество требует адекватных правил, в том числе на конституционном уровне, ведь Основной закон является краеугольным камнем процветающего государства, – сообщает TRIBUNA

„Это необходимость, хорошая идея, и ее осуществление должно быть таким же, ведь, как говорится, хорошие дела должны быть сделаны хорошо. В этом контексте порывы нынешнего президента кажутся неуместными. Так, с одной стороны, мы сейчас находимся в конце срока его полномочий, с другой стороны, нынешний парламент, избранный в условиях и под взмахами „дирижёрской палочки” олигархического режима, но особенно вследствие его реконфигурации, больше не является представительным, и самое важное – он не имеет морального права вообще регулировать, не говоря уж о внесении поправок или принятии новой Конституции.

Кстати, этой цели можно достичь только совместными усилиями власти и оппозиции, выходящими за рамки конкретных позиций политических деятелей, консенсуса, к которому можно прийти в результате президентских, а также парламентских досрочных выборов.

Что касается сути проблемы/изменений. Мы согласимся на существование множества проблем конституционного порядка, но в то же время, среди тем, на которые ссылается Игорь Додон, и озвученных несколькими влиятельными общественными деятелями, есть и такие, которые вызывают недоумение, а также подозрения в отношении желания нынешнего президента увеличить свои прерогативы в случае вероятного выигрыша, а также других скрытых интересов”, – написал бывший депутат, в социальной сети.

По его словам, поправка, в зависимости от обстоятельств, принятие новой Конституции, должна быть подготовлена для углубленного обсуждения с участием научных кругов, специалистов-практиков в различных областях деятельности, гражданского общества, международных экспертов.

Андриана Кептине