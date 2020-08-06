Гражданам Молдовы с одними лишь молдавскими документами въезд в Италию теперь запрещен

Можно лишь если есть другой паспорт. Тем гражданам Молдовы, которые обладают лишь биометрическим паспортом, отныне на некоторое время запрещено заезжать в Италию, вне зависимости от цели и продолжительности поездки. Об этом объявило посольство РМ в Италии.

Заезжать в эту страну смогут лишь обладатели двойного гражданства, например, румынского или болгарского, но и то, даже в таком случае необходимо не посещать Молдову как минимум в течение двух недель перед приездом в Италию. По сути, речь идет о банальном карантине, сообщает телеканал ProTV.

Автор: Михаил Генчу