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Экономика
Налоговые поступления в бюджет выросли на 133 млн леев (+0,6%)
06.08.2020

Налоговые поступления в национальный бюджет к началу августа достигли 22,5 млрд леев ($1,323 млрд), что на 133 млн леев больше аналогичного периода 2019 года.

В местные бюджеты отчисления выросли на 95 млн леев (4,1%) - до 2,4 млрд, в бюджет обязательного социального страхования - на 457,6 млн леев (6%), до 8 млрд леев, а в фонды обязательного медицинского страхования - на 39,8 млн леев (1,5%), до 2,7 млрд,

Рост поступлений объяснялся тем, что из-за пандемии коронавируса, в марте-мае экономические агенты получили отсрочку по платежам в бюджет. Поэтому, они заплатили в июне налоги за предыдущие месяцы, в том числе за половину марта, когда пандемии еще не было и экономика работала в нормальном режиме.


 
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