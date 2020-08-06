Как сложились судьбы актрис из фильма «Место встречи изменить нельзя»?

Любимый фильм, любимые образы. Как сложилась судьба актрис, которые играли в «Место встречи изменить нельзя»?

Наталья Данилова (Варя Синичкина) — прошла через бедность

Роль сотрудницы милиции, симпатичной Вари Синичкиной, подруги Шарапова, сыграла Наталья Данилова. Поначалу об этой роли мечтала Марина Влади, но руководство отказало: как можно доверить иностранке с «сомнительной» репутацией образ чистой и правильной советской девушки?

Варя Синичкина в исполнении Натальи Даниловой

Сцену, в которой Варя держит на руках подкидыша, снимать было особенно тяжело. Незадолго до этого Наталья потеряла неродившегося ребенка: ошибка врачей вынудила ее сделать аборт. Никто об этом не знал. Актриса, прижимая к себе младенца, то и дело загоняла внутрь горячие слезы. И в какой-то момент не выдержала — убежала, чтобы выплакаться.

Наталья Данилова

Рядом тут же появился Высоцкий. Наталья поделилась с ним своими переживаниями, и Владимир Семенович, внимательно выслушав девушку, как смог, успокоил ее и посоветовал, как вести себя дальше. Детей у Даниловой так и не было — тот давний аборт не прошел бесследно. В тяжелые 90-е, оставшись без работы и похоронив маму и мужа, актриса вынуждена была собирать бутылки, чтобы купить продукты и лекарства. Впрочем, с наступлением нового века все в ее жизни более-менее наладилось. Сегодня 64-летняя Наталья Данилова иногда снимается в сериалах и озвучивает фильмы.

Наталья Фатеева (Ира Соболевская) — рассорилась с родными

К тому времени лучшие роли Фатеевой, казалось, остались позади: ее хорошо знали и любили после картин «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Соль земли»… Актрису сравнивали с Элизабет Тейлор и не уставали петь дифирамбы. Вот только новых крупных ролей все не было. И тут 45-летнюю Фатееву позвал сниматься Говорухин. Как потом признавалась в интервью Фатеева, она восприняла эти съемки, в первую очередь, как возможность оказаться у моря (снимали на Одесской киностудии) и напомнить о себе зрителям.

А еще — оказаться на одной площадке с Владимиром Высоцким, в которого была тайно влюблена… Ира Соболевская — во многом сама Наталья: красивая и сильная женщина «с прошлым», с несчастливой судьбой, хоть и не обделенная мужским вниманием. Сегодня Наталье Николаевне — 85 лет, и свой юбилей она отметила в одиночестве. У нее проблемы со здоровьем, передвигается актриса с помощью костылей.

Ее сыну Владимиру (он родился во втором браке Фатеевой, его отец — режиссер и актер Владимир Басов) — 60, дочери Наталье, родившейся от космонавта Бориса Егорова, — 50, есть внуки. Но у них напряженные отношения.

Людмила Давыдова (Верка-модистка) — сплошные неудачи

Красивая и талантливая актриса Людмила Шляхтур (Давыдова по мужу) прожила всего 57 лет. К сожалению, ни в работе, ни в личной жизни ей не везло просто катастрофически. Зрители ее узнали после фильма «Тени исчезают в полдень». Но, видимо, молодой актрисе не хватило «пробивного» характера, она не стала «ловить момент» и упустила возможности сниматься.

У мужчин она пользовалась успехом, была замужем, но все возлюбленные ее рано или поздно предавали. Тогда Людмила с головой окуналась в работу, но более-менее заметных ролей у нее так и не было, хотя «Верка-модистка», безусловно, стала одной из самых ярких в ее фильмографии. В 90-х доведенная до отчаяния отсутствием работы женщина (она лечилась в психиатрической клинике) покончила с собой. Ее очень пугала одинокая старость…

Лариса Удовиченко (Манька Облигация) — счастлива и любима

Мы могли бы увидеть 24-летнюю Удовиченко в образе положительной Вари Синичкиной: именно так распределил поначалу роли Говорухин. Но Лариса настояла на девице легкого поведения (эта роль ей показалась гораздо интереснее), — и у нее получилась настолько очаровательная и непосредственная Манька Облигация, что она чуть ли не затмила главных героев.

Живая и настоящая, яркая и хитрая, Манька сделала Ларису звездой — актриса буквально проснулась знаменитой. Ей стали приходить сотни писем из мест заключения: «Не горюй, освобожусь — приеду за тобой!». И с тех пор ее кинематографическая жизнь катилась по рельсам гладко и успешно, на ее счету — десятки узнаваемых ролей.

Лариса Ивановна трижды была замужем, ее дочь Мария она тоже стала актрисой.

Татьяна Ткач (Анна Дьячкова) — «жена Абдуллы»

Нельзя не признать: роль роковой брюнетки, подруги Фокса Ани, будто писалась для Татьяны Ткач. К тому времени ее уже знали зрители — например, Татьяна исполнила роль одной из жен Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Продолжала актриса сниматься и после «Места встречи…», но, пожалуй, роль Ани все же стала для нее визитной карточкой. Сейчас Татьяне Дмитриевне — 75 лет, она продолжает работать и выглядит все так же ярко и привлекательно.

Валерия Заклунная (Клаша) — счастье пришло в третьем браке

Еще одна «бандитская подружка», Клаша, любовница Горбатого, — знаменитая актриса Валерия Заклунная — всю жизнь страдала оттого, что у нее так и не было детей. Ни один из трех браков не принес ей счастья материнства. Зато ее экранную судьбу можно назвать очень удачной. Одна из самых красивых актрис Советского Союза много снималась, среди ее работ — роли в таких популярных картинах, как «Любовь земная», «В небе «Ночные ведьмы», «Карастояновы» и других.

Настоящее женское счастье пришло к ней в третьем браке. С Валерием Мироненко актриса счастливо прожила 25 лет. Осенью 2014 года она похоронила мужа, а через два года, так и не смирившись с потерей, тихо угасла сама.

Светлана Светличная (Надя) — мыла полы и торговала обувью

В этом фильме 39-летнюю Светличную не узнали даже собственные родители, настолько экранный образ далек был от привычных ей ролей роковых красоток. Заплаканная, бледная Надя, сестра убитой Ларисы, была крайне далека от женщины-вамп! Но Светличная была очень рада и такому предложению: ее почти не снимали, хотя часто включали в состав зарубежных поездок: похвастаться советской красоткой, прославившейся после «Бриллиантовой руки».

И после «Места встречи…» Светлану снимали редко. Работы было настолько мало, что одно время знаменитая актриса мыла полы у зажиточных соседей и продавала обувь. Жизнь вообще не баловала эффектную блондинку: в 55 лет ушел из жизни ее муж, актер Владимир Ивашов, а потом, в 2006-м, Светлана потеряла сына…

Сегодня Светличная известна больше не как актриса, а как гостья ток-шоу, на которые ее часто приглашают.

Екатерина Градова (гражданка Волокушина) — из артисток — в богословы

Эту симпатичную блондинку «повязали» в театре в чужой шубе: доблестный Жеглов провел красивое задержание с поличным известного вора Ручечника и его подружки Волокушиной. В роли наивной и глупенькой, но весьма эффектной девушки снялась Екатерина Градова (радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны» и бывшая жена Андрея Миронова).

Интересно, что после «Места встречи…» жизнь актрисы круто изменилась: она перестала сниматься, окончила Богословский институт и стала активно заниматься благотворительностью. Вторым ее мужем стал единомышленник. Физик Игорь Тимофеев повстречался с бывшей актрисой в Оптиной пустыни. Сначала они много общались, потом стали друзьями, а потом поженились и воспитали приемного сына.

Теперь, пересматривая в очередной раз «Место встречи изменить нельзя», вы сможете другими глазами посмотреть на всех этих великолепных актрис, каждая из которых прожила нелегкую, но достойную жизнь.