Господи, я отказываюсь верить своим глазам. Санду обвинила молдавские власти во взрыве в Бейруте! Дескать, нитрат аммония который привел к взрыву, был конфискован с молдавского судна! И власти взяли взятку за регистрацию судна.

Господа! Это мощнейший провал Санду за все время ее политической деятельности. Либо ее кто-то люто подставил, либо она глупа, как саратовская степь.

Объясним по пунктам.

1. Ливан не обвинял власти Молдовы в Бейрутской трагедии. Это сделала только Санду. Вопрос –это неадекватность или злонамеренность?

2. Владельцем судна, чей груз мог взорваться в Ливане, был предприниматель из Хабаровска –Гречушкин Игорь. Экипаж- в основном украинцы. Груз был конфискован в 2013 году Ливаном. Сам груз был из Батуми, направлялся в Мозамбик. Взрыв в Бейруте произошёл из-за вопиющих нарушений техники безопасности. Вопрос - а при чем тут Молдова?

3. "Корабль Rhosus (IMO 8630344) был зарегистрирован в Государственном реестре судов с 23.02.2012 по 23.02.2014 –период правления правительства Филата, Лянкэ –однопартийцев и боссов Санду. Вопрос –а при чем тут нынешние власти?

4. Министром транспорта был Анатол Шалару (ЛП), министром экономики-Адриан Канду-нынешний партнер Санду. Сама Санду была министром образования. Шалару-главный виновник регистрации. Вопрос- Санду атакует собственных партнеров, обратится в ГП?

5. Альянс за Евроинтеграцию годами выдавал регистрации всем, кому попало. Так мы и получили к 2017 году огромный флот -167 кораблей! И эти корабли постоянно попадали в международные скандалы. В августе 2012 года 12 молдавских кораблей попали под санкции в связи с торговлей с Ираном! В 2014-2015 «молдавское судно» Blue Sky M было задержано с 800 нелегалами на борту. В 2018 «молдавский» корабль Breath был задержан с 1,4 тонн кокаина (привет Плахотнюку от СК России).

Вопрос –а почему Санду молчала в 2012-2015? Потому что была членом правительства, частью банды?

6. Санду очень хотелось заработать очки на трагедии, обвинить опять Додона. Но что-то пошло не так. Она опять обвинила саму себя. Консервы хорошо подставили Санду. Обвинить бездоказательно собственную страну в величайшей трагедии 21 века может либо полный неадекват, либо законченный циник.

P.S. А генпрокурору мы рекомендуем внимательно изучить данный кейс. Сама Санду же попросила!