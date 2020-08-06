Общество Ситуация на границе за последние сутки – цифры снова бьют рекорды Случаи коронавируса не выявлены. Пресс-служба Пограничной службы сообщает, что за последние 24 часа границу Республики Молдова пересекли 14 153 раза. В страну въехало 6 410 граждан, из которых 3 707 приехали через границу Румынии, 1 408 граждан приехало со стороны Украины. Через Международный аэропорт Кишинева в Молдову въехало 1 295 человек. Наиболее популярным контрольно-пропускным пунктом страны по-прежнему остается Леушенский КПП. КПП «Леушены» - 1 427 пересечений, КПП «Джурджулешты»-Галаць – 1 365 пересечений, КПП Аэропорт Кишинева – 1 295 пересечений, КПП Скулень – 707 пересечений, КПП Джурджулешты- Рени – 409 пересечений. Было заполнено 6 410 индивидуальных эпидемиологических листов. Скрининг был проведен 14 153 гражданам, ни одного случая заболевания коронавирусом или симптомов болезни не было выявлено. Автор: Михаил Генчу

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