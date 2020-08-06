Ситуация на границе за последние сутки – цифры снова бьют рекорды

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Общество
Случаи коронавируса не выявлены. Пресс-служба Пограничной службы сообщает, что за последние 24 часа границу Республики Молдова пересекли 14 153 раза.
В страну въехало 6 410 граждан, из которых 3 707 приехали через границу Румынии, 1 408 граждан приехало со стороны Украины. Через Международный аэропорт Кишинева в Молдову въехало 1 295 человек.
Наиболее популярным контрольно-пропускным пунктом страны по-прежнему остается Леушенский КПП.
КПП «Леушены» - 1 427 пересечений,
КПП «Джурджулешты»-Галаць – 1 365 пересечений,
КПП Аэропорт Кишинева – 1 295 пересечений,
КПП Скулень – 707 пересечений,
КПП Джурджулешты- Рени – 409 пересечений.
Было заполнено 6 410 индивидуальных эпидемиологических листов.
Скрининг был проведен 14 153 гражданам, ни одного случая заболевания коронавирусом или симптомов болезни не было выявлено.
Автор: Михаил Генчу
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