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Общество
Ситуация на границе за последние сутки – цифры снова бьют рекорды
06.08.2020

Случаи коронавируса не выявлены. Пресс-служба Пограничной службы сообщает, что за последние 24 часа границу Республики Молдова пересекли 14 153 раза.

В страну въехало 6 410 граждан, из которых 3 707 приехали через границу Румынии, 1 408 граждан приехало со стороны Украины. Через Международный аэропорт Кишинева в Молдову въехало 1 295 человек.

Наиболее популярным контрольно-пропускным пунктом страны по-прежнему остается Леушенский КПП.

КПП «Леушены» - 1 427 пересечений,

КПП «Джурджулешты»-Галаць – 1 365 пересечений,

КПП Аэропорт Кишинева – 1 295 пересечений,

КПП Скулень – 707 пересечений,

КПП Джурджулешты- Рени – 409 пересечений.

Было заполнено 6 410 индивидуальных эпидемиологических листов.

Скрининг был проведен 14 153 гражданам, ни одного случая заболевания коронавирусом или симптомов болезни не было выявлено.

Автор: Михаил Генчу


 
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