Национальный центр по защите персональных данных угодил в карантин

Covid-19 пробрался и к ним. Сотрудники Национального центра по защите персональных данных в полном составе угодили в карантин, в связи с чем центр временно приостанавливает свою деятельность - с 6-го августа. Когда именно работа центра будет возобновлена, не сообщается - это станет возможным с улучшением эпидемиологической ситуации, гласит пресс-релиз ведомства.

- Сотрудникам, которые находились в контакте с заражёнными, рекомендуется самоизолироваться дома и консультироваться с семейным врачом, - гласит пресс-релиз.

Все общение с ведомством теперь возможно лишь в электронном формате, с использованием электронной подписи и печати, добавил телеканал TV8.

Автор: Михаил Генчу