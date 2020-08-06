Как будут проходить уроки в школах в новом учебном году

Большинство учебных заведений определились с системой обучения.

Из 1 249 школ, 808 выбрали вариант с уроками в классе по нескольким причинам – дети хотят прямого общения, и не все родители могут отлучаться с рабочего места для варианта с удаленным обучением.

Для этого должен будет выполнен ряд мер.

- Руководство учебного заведения обеспечивает обустройство для проведения уроков, где между партами будет соблюдаться расстояние в 1,5 метра. Только в таком случае детям не нужно будет носить маску.

Также в каждом кабинете будет дозатор с дезинфицирующим средством, а в самом помещении периодически будет проводиться полная дезинфекция, его проветривания и другие меры для обеспечения безопасности детей.

В школьных коридорах будут промаркированы специальные дорожки для перемещения в здании, во избежание столпотворения детей. Преподаватели будут работать в маске, и мы считаем правильным требовать это от них.

Что касается транспортировки детей, 808 учебных заведений обеспечат физическое присутствие учеников, соответственно, их обеспечат транспортом. Это означает, что во время поездки каждый ученик будет сидеть на одном стуле из двух. Транспорт будет обеспечен дозатором с дезинфектантом, а ребенок должен носить маску, - пояснила госсекретарь министерства образования Наталья Грыу.

Комбинированное обучение выбрало 276 учебных заведений- это предполагает как физическое присутствие на уроках, так и обучение в режиме онлайн.

- Мы настаиваем, чтобы младшие классы присутствовали на уроках, - добавила Наталья Грыу.

Еще 9% учебных заведений будут учить детей в две школьные смены. Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что в середине июля Министерство образования предложило школам выбрать удобную для них систему обучения.

Автор: Михаил Генчу