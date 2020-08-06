Обвиняемые в деле „Metalferos” расследуются на свободе

Все ходатайства прокуроров об аресте 16 обвиняемых по делу „Metalferos” были отклонены сегодня Кишиневским судом, офисом Чокана. Судьи решили, что девять обвиняемых, в том числе четверо полицейских НИР, должны быть освобождены под судебный контроль, а остальные семь фигурантов – будут находиться под домашним арестом месяц, передает IPN.

Генеральная прокуратура отмечает, что необходимость расследования обвиняемых под предварительным арестом продиктована „тяжестью инкриминированных преступлений, социальными последствиями дела, обстоятельствами, которые могут привести к тому, что люди будут препятствовать уголовному преследованию”. Прокуратура также отмечает „возможность их уклонения от уголовной ответственности”, а также тот факт, что ранее „часть из них, хотя и были арестованы, продолжали свою преступную деятельность”. Прокуроры будут оспаривать судебные заключения и настаивать на помещении обвиняемых под предварительный арест. Кроме того, прокуроры представят Министерству внутренних дел ходатайство об отстранении от должности полицейских, фигурирующих в деле, говорится в пресс-релизе ведомства.

Генеральная прокуратура выдвинула всем фигурантам обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах, в интересах преступной организации. Сотрудники правоохранительных органов провели в понедельник, 3 августа, ряд уголовных действий в офисе Национального инспектората по расследованиям МВД, а также в „офисах фирм-однодневок и посредников, окружающих предприятие с государственным капиталом „Metalferos”, через которые скупался металлолом, а деньги – „растворялись”.