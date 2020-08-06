Соломинка в глазу у Майи…

„Оккультное финансирование политических партий Республики Молдова представляет огромную опасность для интересов государства, независимо от того, о каких партиях идет речь и об их источниках финансирования...”

Оккультные схемы финансирования политических партий

Депутат парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя недавно обнародовал схему финансирования Партии действия и солидарности (ПДС), возглавляемой Майей Санду. Данная схема имеет якобы четыре этапа: (1) Майя обращается к гражданам за финансовой поддержкой; (2) Сорос и Фонд Аденауэра передают доллары НПО; (3) НПО передают доллары волонтерам этих НПО; (4) волонтеры НПО (которые также являются волонтерами ПДС и DA) делают пожертвования для Майиной партии.

Это все похоже на громоздкую схему с участием многих организаций и вовлеченными волонтерами, которые могут проговориться об описанной схеме. Но мы не можем игнорировать высказывания народного избранника, они должны быть тщательно проанализированы. Если эта схема действительно функционирует, тогда все очень серьезно.

Было бы очень интересно опубликовать точную информацию о: (1) суммах, перечисленных и полученных НПО; (2) количестве волонтёров, участвующих в схеме; и (3) суммах, пожертвованных волонтерами Партии действия и солидарности. Жаль, что депутат ПСРМ не публикует эту информацию, которая, как можно понимать, у него есть. Очень странно, что, будучи частью правящего большинства и открывая мошенническую схему финансирования партий, не обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и компетентные органы по пресечению выявленных нарушений.

То, о чем он рассказал, поднимает целый ряд вопросов:

чем занимается ЦИК, прокуратура, СИБ и учреждения, уполномоченные контролировать законность банковских переводов?

почему допускается перевод денег из-за рубежа и их перевод на счета НПО?

по какому праву НПО распределяют деньги волонтерам?

почему налоговые органы не расследуют факт перевода денег волонтерам?

почему Генпрокуратура закрыла дело Open Dialogue, в котором фигурировала лидер ПДС?

почему депутат ПСРМ не инициирует создание парламентской комиссии по расследованию обнаруженного явления, как это произошло в случае с Open Dialogue?

в конце концов, почему депутат ПСРМ не разрабатывает законопроект, который разорвал бы порочный круг незаконного финансирования партий?



Сформулированные вопросы требуют быстрых ответов и решений, которые должны быть реализованы до начала избирательной кампании.

Соломинка в глазу у Цырди

Чтобы ответить на вышеперечисленные вопросы, мы должны понять контекст, в котором депутат ПСРМ делает свои открытия. А контекст намного интереснее, чем раскрытая информация. Дело в том, что на протяжении многих лет ПСРМ находится в центре громких скандалов, связанных с финансированием формирования:

Багамский скандал с участием конкретных учреждений, со списком лиц и конкретными суммами, заимствованными и пожертвованными Партии социалистов;

признание прямого финансирования из России (мин.0.38-0.46), с конкретными суммами в размере 700-800 тыс. долларов на ежемесячное содержание Партии социалистов;

олигархическая поддержка через сеть Костя - Корнел для оплаты текущих расходов ПСРМ;

финансирование из неясных источников Фонда „Din Suflet” первой леди, который работает над полировкой имиджа ПСРМ и ее неформального лидера и т. д.

Действительно, нужно быть очень смелым, чтобы писать о схемах и пожертвованиях волонтёрам, когда вы сами делаете пожертвования в десятки тысяч леев, намного превышая объявленные ежемесячные доходы из неясных источников? Это плохо, когда видишь соломинку в глазу другого человека и не замечаешь бревна в собственном глазу.

Промолчал бы - патриотом стал бы

Несмотря на то, что миссия затенения бревна соломинкой кажется невыполнимой, все же мужество депутата ПСРМ заслуживает должной оценки. Раскрывая схемы финансирования партий, депутат оказался в двойном положении. В положении плохого пропагандиста ПСРМ, а также мстительного преследователя расследовательских СМИ, опубликовавших материалы о несоответствии между заявленными доходами и имуществом депутата.

Способ, которым он посчитал целесообразным атаковать прессу за ее расследования, может оценить любой человек: „Одна и та же НПО и средства массовой информации Сороса занимаются контрпропагандой (привет TV8 и Jurnal TV!). Они беспощадно убивают своих конкурентов, преследуют их семьи, пишут об их собственности (привет Ziarul de Garda), называя их коррумпированными. Они тщетно отмывают образ Майи (читайте Moldstreet). Все это стоит десятки миллионов долларов!”

Да, было бы хорошо, если бы на медиа-рынке работал только медиа-холдинг ПСРМ, информирование граждан было бы безупречным.

На самом деле, граждане Республики Молдова должны быть благодарны независимой прессе за то, что она делает. Но также имеют основания выражать недовольство ею. Хорошо, что пресса подчеркивает расхождения между доходами и имуществом высокопоставленных лиц, но прискорбно, что у нее пока нет возможности раскрывать все неясные источники незаконного финансирования. Например, у того же депутата ПСРМ может быть доход от Изборского клуба, чей филиал в Республике Молдова он возглавляет с 2016 года.

Очень важно отметить, что заявленной целью Изборского клуба является: содействие формированию сильной политической и идеологической коалиции из государственных деятелей, патриотов, имперского фронта, который противостоял бы манипуляциям, осуществляемым извне в российской политике посредством „пятой колонны” внутри страны. Открытое участие молдавских чиновников в подобных структурах поднимает ряд вопросов, представляющих большой общественный интерес:

почему имперский фронт открыл в Кишиневе филиал, который возглавляет депутат ПСРМ?

что делает глава государства Игорь Додон среди экспертов империалистической структуры и какие экспертизы он предоставляет российским заказчикам?

неужели 700-800 тыс. долларов для ежемесячного содержания ПСРМ из источников Газпрома, по сути, являются выплатами за аналитические услуги?

неужели глава государства и депутат ПСРМ Цырдя не знают кто их коллеги в Изборском клубе?

Вопросы наводят на размышление, но все же требуют разъяснений для граждан Республики Молдова. Дело в том, что основателями Изборского клуба являются очень известные люди в российской империалистической среде. Например, президент клуба Александр Проханов идентифицирует себя как последний солдат империи, горячо сражаясь за империалистические идеалы. Александр Дугин - известный идеолог российского неоимпериализма, лидер Евразийского движения. Захар Прилепин - практик, возглавлял отряд российских наемников на войне в Донбассе, а недавно признал своих боевых товарищей в Минской миссии. Прилепин также является лидером Партии За справедливость, выступающей за признание независимости Приднестровья и ее включение в состав России и др.

Если депутат ПСРМ молчал бы, патриотом стал бы. Он ведь знает, что месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным. Он рассердился и поспешил указать на соломинку в глазу у Майи, но на самом деле выделив несколько бревен в глазу ПСРМ.

Выводы

Оккультное финансирование политических партий Республики Молдова представляет огромную опасность для интересов государства, независимо от того, о каких партиях идет речь и об их источниках финансирования.

Глава государства и депутаты ПСРМ, которые на словах продвигают независимость Республики Молдова, фактически являются частью или сотрудничают со структурами, враждебными интересам страны. Важно расследовать связь аналитической деятельности представителей ПСРМ и скандальные случаи финансирования формирования.