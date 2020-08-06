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Политика
Такого при Владимире Георгиче даже не было! Цирк продолжается...
06.08.2020

Главный оратор партии Илана Мироныча уважаемого, Марина Таубер, на ломаном английском, требует ответов от ЕС, ООН, НАТО, ПАСЕ и, в первую очередь от посла ЕС в Молдове Петера Михалко. 

Ей-богу, мы даже не видим необходимости в том, чтобы перечислить все то, чего они там требуют. Просто "зацените масштабы и размах": партия беглого коррупционера, требует чего-то там от международных структур и посла ЕС в Молдове.  

Такого при Владимире Георгиче даже не было! 

Цирк продолжается. 

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