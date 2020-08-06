Молдавские компании по кредитованию граждан находятся на грани катастрофы

В нашей стране существует около 160 небанковских кредитных организаций. На сегодняшний день их активы превышают 10 млрд леев. Клиентами этих организаций являются почти 600 тыс. человек, что составляет 80% от общего количества клиентов.

Многие граждане по разным причинам нуждаются в кредитовании, но не всегда могут выполнить все условия, которые от них требуют банки. Тогда на помощь приходят организации микрокредитования, у которых все на порядки проще.

Но, при этом, каждый из тех, кто берет кредиты в небанковских организациях, рискует оказаться в финансовой кабале на долгие годы, так как проценты по займам очень высокие.

Правительство планирует заняться наведением порядка в данной сфере, поэтому инициировало обсуждение проекта поправок в закон о более строгой регламентации выдачи кредитов небанковскими организациями.

- Мера обусловлена тем, что уже около 600 тысяч граждан Молдовы прибегли к услугам микрокредитных организаций. А в молдавских судах на рассмотрении находится около 20 тысяч дел о невозможности погашения взятых в этом секторе займов. Поправки помогут тем людям, которые не разбираются в финансовых тонкостях, считает эксперт. Кроме того, их принятие сможет в некотором роде «утихомирить» аппетиты микрокредитных организаций, которые постоянно повышают проценты.

Предусмотрено, что ставка по кредитам не должна превышать 100% от суммы кредита. Однако и эта мера недостаточна, поскольку все равно оставляет возможность микрокредитным организациям загонять людей в долговую кабалу. Но надо признать, что серьезно сокращает организациям небанковского сектора возможности для наживы. Этот сегмент рынка более динамичный, чем банковская система. Но мошенникам не должно быть там места. А банкам следует повышать качество и быстроту обслуживания, чтобы граждане предпочитали идти даже за небольшим займом к ним, а не в сомнительную контору, - рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.

Бенефициары кредитов не способны оценить все риски при заключении соглашений с частными микрокредитными компаниями, и зачастую оказываются в долговой яме, неспособные выплачивать постоянно растущие проценты.

На данный момент законодательство далеко от совершенства и никоим образом не защищает интересы потребителей, поэтому требуются законодательные изменения.

- Планируется внедрить новые правила ответственного кредитования, включая требования, касающиеся условий и способа оценки возможности клиента погасить займы в небанковском секторе. Кроме того, эти компании должны будут отчитываться в бюро кредитных историй о гражданах, которые набрали много займов и оказались недобросовестными клиентами, - пояснила глава управления по небанковскому кредитованию при Национальной комиссии по финансовому рынку Алина Чеботарева.

Анализ нынешних условий показал, что есть совершенно невероятные случаи – проценты составляют до 400% годовых, но даже это не предел. Важно, что все это строго прописывается в контракте, и потом это очень трудно оспорить в суде.

Схема работы таких организаций вызывает большие сомнения в своей правильности – частные кредиторы берут огромные займы в банке, после чего сами раздают мелкие кредиты и зарабатывают большие деньги на поднебесных процентах.

Банки не против таких схем, так как удобнее выдать большой кредит микрофинансовой организации, чем возиться с массой проблем мелких кредитов.

Государство также не против работы частников, но считает, что в этом сегменте требуется жесткий порядок, чтобы обе стороны сделки чувствовали себя защищенными, передает enews.

Автор: Михаил Генчу