Конституционный суд поставил Игорю Додону сегодня очередной шах и мат.

Ещё 16 июня депутат Платформы ДиП Игорь Мунтяну запросилт#КС высказаться, обязан ли президент выдвигать в премьеры кандидата, одобренного парламентским большинством, или, после консультаций с большинством и оппозицией, может выдвинуть того, кого ему, президенту, приспичит. В Конституции на этот счёт нет четкой трактовки.

До недавних пор президент Додон использовал эту лакуну, чтобы угрожать политическим оппонентам спровоцировать досрочные парламентские выборы, если коалиция ПСРМ-ДПМ утратит большинство в законодательном органе. Дескать, пусть ПДС, ДиП, ШОР, ДПМ и Pro-Moldova формируют какое хотят большинство. Я последовательно два раза выдвину в премьеры моего кандидата, парламент эту кандидатуру отклонит, и всё, дружно в обнимку идём на досрочные.

Своим решением сегодня Конституционный суд этот инструмент давления из рук президента выбил. Более того, если вдруг президент Додон откажется выдвигать кандидата парламентского большинства, который ему не нравится, то он может быть отстранён от должности, а то и вовсе отправлен в отставку.

Это ещё один капкан-выверт Конституции, нацеленный на нейтрализацию действующего президента, последствия которого могут сказаться при многих других последующих лицах на этом посту. Вот такая мина под институт президентства в принципе.

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