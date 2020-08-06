6 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Конституционный суд поставил Игорю Додону сегодня очередной шах и мат.
06.08.2020

Ещё 16 июня депутат Платформы ДиП Игорь Мунтяну запросилт#КС высказаться, обязан ли президент выдвигать в премьеры кандидата, одобренного парламентским большинством, или, после консультаций с большинством и оппозицией, может выдвинуть того, кого ему, президенту, приспичит. В Конституции на этот счёт нет четкой трактовки. 

До недавних пор президент Додон использовал эту лакуну, чтобы угрожать политическим оппонентам спровоцировать досрочные парламентские выборы, если коалиция ПСРМ-ДПМ утратит большинство в законодательном органе. Дескать, пусть ПДС, ДиП, ШОР, ДПМ и Pro-Moldova формируют какое хотят большинство. Я последовательно два раза выдвину в премьеры моего кандидата, парламент эту кандидатуру отклонит, и всё, дружно в обнимку идём на досрочные. 

Своим решением сегодня Конституционный суд этот инструмент давления из рук президента выбил. Более того, если вдруг президент Додон откажется выдвигать кандидата парламентского большинства, который ему не нравится, то он может быть отстранён от должности, а то и вовсе отправлен в отставку. 

Это ещё один капкан-выверт Конституции, нацеленный на нейтрализацию действующего президента, последствия которого могут сказаться при многих других последующих лицах на этом посту. Вот такая мина под институт президентства в принципе.

@Telegram MiT


 
Количество просмотров:
302
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.