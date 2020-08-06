Компания HiSky представила ливрею самолетов, которые будут выполнять рейсы в Кишинев

Новый конкурент для AirMoldova.

На молдавский авиарынок постепенно приходят новые авиакомпании - в частности, HiSky, которая пока что располагает лишь одним самолетом для нашего направления, но зато - самым новым среди всех летающих в нашу страну. Речь идет об Airbus A320 2010-го года выпуска, который вчера был представлен публике в приличествующем окрасе.

Также стоит заметить, что в сентябре компания выпустит на линии еще один самолет, Airbus A319 2004-го года выпуска.