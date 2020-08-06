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Общество
В Кишиневе утверждены запреты на расположение автозаправок
06.08.2020

Сегодня в столице насчитывается 143 автозаправочные станции. Отныне их нельзя будет строить рядом с медицинскими учреждениями, учебными заведениями или водоемами.

Сегодня на заседании мунсовет одобрил одобрил проект решения о регулировании размещения АЗС на территории Кишинева. В документе говорится, что также была увеличена санитарная и экологическая защиты с 25 до 50 метров.

Из-за растущего количества АЗС и постоянных нарушений санитарно-экологической защиты, было принято решение о возврате к старой системе.

Автор: Михаил Генчу


 
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