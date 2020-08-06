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Общество
Генеральный примар столицы недоволен работой ГП Autosalubritate
06.08.2020

В ближайшее время генпримар столицы намерен отстранить от должности директора Autosalubritate. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания муниципального совета.

Генпримар принял такое решения по результатам отчета, представленного после расследования пожара на мусорном полигоне в пригородном селе Цынцэрены.

- Сегодня получили отчет по проверкам на полигоне. Были представлены отчеты от спасателей, SPIA, и других ведомств. Получив всю информацию сообщаю, я буду требовать отставки руководителя муниципального предприятия Autosalubritate Евгения Аксентьева. Он не справляется со своей работой,- пояснил Ион Чебан. 

Он проинформировал присутствующих, что 11 августа пройдет еще одно заседание мунсовета, на котором будет решаться этот важный вопрос.

- Там нет меда, нет красной икры, там существует проблема. Ее надо решать,- заявил Ион Чебан.

Автор: Михаил Генчу


 
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