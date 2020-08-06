Кавкалюк против Усатого – политики повздорили из-за старых дел

Экс-замначальника ГИП отреагировал на обвинения. Ренато Усатый убежден в том, что в 2014 году его политформирование «Patria» было снято с предвыборной гонки благодаря вмешательству Георгия Кавкалюка.

Сам же Кавкалюк заявляет, что эти обвинения не стоят выеденного яйца, уже не говоря о каком-то особом вниманиии.

- Что касается частых обвинений некоторых, которые хотят притвориться политиками и, по крайней мере, хотят, что бы их приняли во внимание, я могу сказать вам, что я не думаю, что ложь, манипуляции, бесплодные и истерические обвинения заслуживают моего внимания и комментариев, - заявил Кавкалюк в эфире передачи на tv8.md.

В начале августа лидер «Нашей партии» Ренато Усатый проинформировал общественность, что намерен в ближайшее время обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на имя беглого олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в создании преступной группировки.

Обвинения прозвучали после того, как Европейский суд по правам человека признал неправомерным исключение политформирования бельцкого мэра из предвыборной гонки на парламентских выборах 2014 года.

Усатый утверждает, что Плахотнюк виновен в случившемся, и помогли ему в этом «соучастники - бывший премьер-министр Владимир Филат, бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции (ГИП) Георге Кавкалюк, экс-председатель апелляционной палаты Кишинева Ион Плешка, экс-председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь и экс — председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрие Чокан».

Автор: Михаил Генчу