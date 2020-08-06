Избиратели придут на выборы со своей ручкой, в перчатках и маске

Со своей ручкой, в защитной маске, перчатках и с соблюдением социальной дистанции не менее чем в один метр – в таких условиях избиратели получат возможность проголосовать на новых местных выборах от 6 сентября и на президентских выборах от 1 ноября. При входе на избирательный участок каждому избирателю в обязательном порядке измерят температуру.

В то же время переносную урну доставят домой не только пожилым людям, лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата или с другими проблемами со здоровьем, но и избирателям, находящимся в режиме самоизоляции. Такие правила содержатся в проекте инструкции о мерах по предупреждению заражения COVID-19 в период избирательной кампании, разработанном Центральной избирательной комиссией, передаёт IPN.

В день выборов, перед открытием избирательного участка, должна быть проведена генеральная уборка и дезинфекция всего помещения избирательного участка, а также обработка дезинфицирующими средствами используемых поверхностей и оборудования. Помещение избирательного участка должно быть обустроено таким образом, чтобы между служащими избирательной сферы сохранялась социальная дистанция в один метр. Председатель избирательного бюро перед открытием участка измерит температуру у присутствующих служащих избирательной сферы, операторов, вспомогательного персонала, наблюдателей и других лиц, участвующих в избирательном процессе, с внесением показаний в специальный реестр.

Служащие избирательной сферы, операторы и наблюдатели должны будут в обязательном порядке иметь защитную экипировку. На входе в помещение избирательного участка будет размещена губка для дезинфекции обуви, пропитанная дезинфицирующим раствором на спиртовой основе, а в заметных и доступных для посетителей местах разместят дозаторы с дезинфицирующим раствором. В течение дня будет проводиться частое проветривание помещения избирательного участка.

В помещении избирательного участка будет нанесена разметка в виде надписей, разграничивающих пространства, для обеспечения дистанции между людьми не менее чем в один метр. Внутрь участка будут одновременно запускать ограниченное число избирателей, равное количеству используемых кабинок для голосования. Например, при наличии двух кабинок в помещение одновременно позволят зайти двум избирателям.

Не допустят на избирательный участок избирателей, имеющих симптомы острой респираторной инфекции – температуру выше 37 градусов Цельсия, кашель, затруднённое дыхание и т.д.

Избиратели с симптомами острой респираторной инфекции смогут воспользоваться правом голоса по месту нахождения, подав заявление в участковое избирательное бюро, в зоне ответственности которого избиратель зарегистрирован по месту проживания или нахождения. Заявление можно подать в письменной или устной форме, начиная с двухнедельного срока до дня голосования и до 18.00 дня, предшествующего дню выборов. В день голосования заявление можно будет подать до 15.00, с обязательным предъявлением медицинской справки. Тем не менее, группа с переносной урной сначала посетит пожилых людей, лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц, которые по состоянию здоровья или другим веским причинам не могут лично явиться на избирательный участок.

Документ направлен в Национальную чрезвычайную комиссию по общественному здоровью для выдачи заключения в соответствии с её функциональными полномочиями.