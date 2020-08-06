Свора бродячих псов у парламента

В центре столицы свободно разгуливает свора собак. 11 животных были замечены рядом с парламентом, они бродили по тротуару по проспекту Штефана чел Маре и нежились на газоне. Инцидент опубликовал в Фейсбуке начальник службы отлова и стерилизации Роман Трахтман.

«11 собак в центре города. Красивых зверей. Только у нас не лес. Как с вами поступить. Если бы умели себя вести, это одно, но вы же вести себя не умеете. Это очень красивые звери, и мне очень жаль, что в нашем мире нет для них места. Они должны быть дома, они должны иметь хозяев. Они не заслужили вот так скитаться по улицам, чтобы люди их боялись», - отметил Роман Трахтман.

Для publika.md начальник службы отлова и стерилизации сообщил, что две сучки из этого прайда были пойманы и стерилизованы. Чтобы поймать остальных, необходим приказ Главного управления жилищно-коммунального хозяйства.

Также он сообщил, что в Кишиневе с 13 по 16 августа будет произведен подсчет бродячих собак. Для этих целей власти привлекут волонтеров. Трахтман добавил, что внедрение стратегии по борьбе с бродячими собаками зависит от их количества, а также от сумм, выделяемых муниципалитетом.

По официальным данным, в муниципии Кишиневе насчитывается около 20 тысяч бродячих собак.