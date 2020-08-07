В Молдове вышел первый Бюллетень с данными о разрешенных лекарствах

Бюллетень будет публиковаться ежемесячно. Вчера, 6 августа, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям выпустило первый Информационный бюллетень, содержащий данные о лекарственных средствах, разрешенных в Республике Молдова.

- Информация адресована медицинским работникам, широкой общественности и пациентам с целью обеспечения прозрачности и эффективного информирования о деятельности структуры, - пояснили в Агентстве по лекарствам.

В ведомстве также уточнили, что Информационный бюллетень будет публиковаться ежемесячно и содержать данные о медикаментах, разрешенных решением Комиссии по лекарственным средствам, сообщает moldpres.md.