Сад, самый большой в стране холодильник, ирригация и «градобойка» - и это всё в Молдове

Посещая Криулянский район, президент Игорь Додон побывал и в селе Кошерница. Там он посетил аграрное предприятие Velfruct, работающее уже 10 лет и специализирующееся на экспорте произведенной продукции за рубеж.

Ферма располагает 50 гектарами сливовых и яблоневых садов, выращивается также клубника. В 2019 году предприятие сдало в эксплуатацию самое большое и современное в стране холодильное помещение вместимостью 5800 тонн. Постоянно там работают порядка 30 человек, а в сезон сбора урожая вдвое больше.

Благодаря внедрению современных технологий хозяйство создало высокоинтенсивный яблоневый сад в 4 тысячи деревьев на гектар, оснащенный противоградовой и ирригационной системой, сообщает портал mybusiness.md.

Подготовил Михаил Генчу