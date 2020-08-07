Соцсети бурлят - Румыния запретила транзит граждан Молдовы, то есть Болгария закрыта для наших курортников?

В соцсетях (а это ведь сила!) появились тревожные сообщения о том, что Румыния запретила транзит граждан Молдовы по своей территории, соответственно, одна из двух курортных стран, все-таки, отважившихся принимать наших людей - Болгария - обойдется без молдавских курортников.

"Засада!" - подумали мы. Тем более, что нас немного расстроили в Пограничной полиции Молдовы.

- Да, вчера и сегодня румынские пограничники вернули немало наших сограждан, - сообщила нам пресс-секретарь ведомства Раиса Новицки. - По каким причинам - мы не знаем.

Позвонили мы в МИДЕИ.

- После вашего звонка мы связались с посольством и консульством Молдовы в Бухаресте, - сообщил нам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Даниэл Водэ. - Никаких изменения по транзиту наших граждан по территории Румынии нет. Но очень важно соблюдать все правила и требования, которые просит румынская сторона. Очень важно иметь все требуемые документы, необходимые для пересечения румынской границы и транзита по территории Румынии. Необходимо иметь при себе контракт на работу или турпутевку.

- То есть, если румынская сторона заворачивает наших людей, то только из-за отсутствия каких-либо необходимых документов?

- Да. Значит, у гражданина Молдовы есть определенные проблемы с пакетом требуемых документов.

Кстати, всю самую свежую информацию о пересечении госграницы и пакете требуемых документов для каждой страны (информация обновляется по мере ее поступления) вы можете получить на сайте МИДЕИ здесь. Телефон "горячей линии" - 0 80 090990 или +373 22 788 722. МИДЕИ просит пользоваться только официальными источниками информации.

Леонид РЯБКОВ