Коронавирус в Молдове, данные на 6 августа 2020: +406 новых случаев, ждет ли Молдову медицинский коллапс

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 26 628 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента
За сутки Молдове выявлено +406 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ на 16:44.
Два случая заражения - от вернувшихся из Турции, 2 - из Румынии, один - из Португалии.
Всего сделано 2254 тестов, из которых первичные - 1754, повторные – 500.
Среди инфицированных за последние сутки 12 медиков.
424 - в тяжелом состоянии, 35 подключены к ИВЛ, 1190 - в состоянии средней тяжести.
Еще 258 человек излечились от коронавируса. Всего количество вылечившихся - 18676.
Умерли - 828 человек.
Лидия ТКАЧ
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