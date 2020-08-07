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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 6 августа 2020: +406 новых случаев, ждет ли Молдову медицинский коллапс
06.08.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 26 628 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента

За сутки Молдове выявлено +406 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ на 16:44.

Два случая заражения - от вернувшихся из Турции, 2 - из Румынии, один - из Португалии.

Всего сделано 2254 тестов, из которых первичные - 1754, повторные – 500.

Среди инфицированных за последние сутки 12 медиков.

424 - в тяжелом состоянии, 35 подключены к ИВЛ, 1190 - в состоянии средней тяжести.

Еще 258 человек излечились от коронавируса. Всего количество вылечившихся - 18676.

Умерли - 828 человек.

Лидия ТКАЧ


 
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