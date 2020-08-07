В Леушенах сейчас жарко. Туда прибыл спецназ из Кишинева...

Транспортники устроили протест возле КПП заблокировав на него доступ. Они недовольны ограничениями на передвижение граждан Республики Молдова в государствах Европейского Союза из-за пандемии COVID-19.

Но, по большому счету, они хотят в полной мере возобновить суперприбыльное направление из Молдовы в Италию - сейчас многие маршрутки заворачивают из-за отсутствия необходимых документов.

Из Кишинева в Леушены прибыл спецназ, но пока все мирно - хоть и на повышенных тонах.

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