Обещают засуху и высокие цены. Но среди всех этих грустных прогнозах есть и хорошие новости. Цена на «золотой початок» уже не столь «золотая» - 3 лея. А вот слива поднялась в цене на 2 лея за кило за последнюю неделю. Персики уже можно закатывать – 6 леев килограмм. Даже клубника по 35 леев появилась. В общем, живем пока! Но помидоры… Ниже 17 леев за кило цены не опускаются. Как будто не в Молдове мы, а где-то на просторах Крайнего Севера.

Публикуем цены на фрукты, ягоды и овощи на Центральном рынке в Кишиневе, по данным на 6 августа 2020 года.

Персики – 6 леев/кг.

Слива – 8 леев/кг

Кукуруза – 3 лея/шт.

Малина – 50 леев/кг.

Клубника- 35 леев/кг

Ежевика – 40 леев/кг.

Арбузы – 5 леев/кг.

Дыня – 8 леев/кг

Яблоки – 8 леев/кг

Виноград - 15 леев/кг.

Перец болгарский – 8 леев/кг.

Картофель - 5-7 леев/кг.

Свекла – 12 леев/кг.

Помидоры – 18-25 леев/кг.

Огурцы – 8 леев/кг

Кабачки – 5 леев/кг.

Баклажаны – 8 леев/кг.

Чеснок – 30-35 леев/кг

Шампиньоны – 20 леев/кг.

@Telegram KP