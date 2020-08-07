7 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Персики уже можно закатывать – 6 леев килограмм. Даже клубника по 35 леев появилась.
07.08.2020

Обещают засуху и высокие цены. Но среди всех этих грустных прогнозах есть и хорошие новости. Цена на «золотой початок» уже не столь «золотая» - 3 лея. А вот слива поднялась в цене на 2 лея за кило за последнюю неделю. Персики уже можно закатывать – 6 леев килограмм. Даже клубника по 35 леев появилась. В общем, живем пока! Но помидоры… Ниже 17 леев за кило цены не опускаются. Как будто не в Молдове мы, а где-то на просторах Крайнего Севера.

Публикуем цены на фрукты, ягоды и овощи на Центральном рынке в Кишиневе, по данным на 6 августа 2020 года.
Персики – 6 леев/кг.
Слива – 8 леев/кг
Кукуруза – 3 лея/шт.
Малина – 50 леев/кг.
Клубника- 35 леев/кг
Ежевика – 40 леев/кг.
Арбузы – 5 леев/кг.
Дыня – 8 леев/кг
Яблоки – 8 леев/кг
Виноград - 15 леев/кг.
Перец болгарский – 8 леев/кг.
Картофель - 5-7 леев/кг.
Свекла – 12 леев/кг.
Помидоры – 18-25 леев/кг.
Огурцы – 8 леев/кг
Кабачки – 5 леев/кг.
Баклажаны – 8 леев/кг.
Чеснок – 30-35 леев/кг
Шампиньоны – 20 леев/кг.

@Telegram KP


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.