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Экономика
Обещают засуху и высокие цены. Но среди всех этих грустных прогнозах есть и хорошие новости. Цена на «золотой початок» уже не столь «золотая» - 3 лея. А вот слива поднялась в цене на 2 лея за кило за последнюю неделю. Персики уже можно закатывать – 6 леев килограмм. Даже клубника по 35 леев появилась. В общем, живем пока! Но помидоры… Ниже 17 леев за кило цены не опускаются. Как будто не в Молдове мы, а где-то на просторах Крайнего Севера.
Публикуем цены на фрукты, ягоды и овощи на Центральном рынке в Кишиневе, по данным на 6 августа 2020 года.
@Telegram KP
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