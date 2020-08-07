COVID-19: «государство-пациент» и домашнее задание

«Если мы снова внимательно прочтем наше руководство, чтобы остановить эту пандемию, мы напишем еще несколько глав, мы по-прежнему будем старательно делать домашнее задание, это может помочь сократить число новых случаев заболевания COVID-19. Это, в свою очередь, помогло бы также сложному лечению этого «Государства-Пациента»…»

В последнее время все больше и больше людей задаются вопросом, почему в Молдове по сравнению с другими странами региона есть большое количество пациентов с COVID-19. Я попробую сделать небольшой анализ и предложить домашнюю работу.

Пандемия COVID-19 неожиданно вошла в Молдову в начале марта и вызвала большую волну паники среди населения и властей всех уровней. Все мы вместе прошли через порочный круг паники, страха и коллективной неопределенности. В результате некоторые из нас стали внимательными и бдительными, другие по-прежнему беспокоятся, но есть также те, кому удалось достичь полной небрежности.

Мы являемся свидетелями интенсивной терапии одного «Государства-Пациента»

Первые действия, чтобы остановить этот вирус-нарушитель в Молдове были аналогичны тем, которые были одобрены в других странах. Границы были закрыты, появились эпидемиологические анкеты и проведены первые анализы, подготовлено несколько коек в инфекционной больнице и других больницах, подготовлены врачи и это практически все. Морально мы были готовы, и мы по-прежнему готовы с точки зрения многих.

Позднее было введено чрезвычайное положение, со всеми ее составляющими и последствиями. Затем последовали другие действия, но они, по сути, не смогли сломать кривую и повернуть ее вниз. Молдова остается стабильной в восходящем отношении ко всем основным показателям, касательно COVID-19.

В самом деле, пандемия обнаружила Молдову в качестве пациента с несколькими сопутствующими заболеваниями, некоторые из них хронические и полностью декомпенсированы, а также с ограниченными возможностями лечения по всем измерениям. И теперь все мы вместе являемся свидетелями процесса интенсивной терапии " одного государства - пациента", в ситуации острой вирусной инфекции, усугубляемой полиорганной недостаточностью.

Вопрос в том, как мы спасем это "государство - пациент"?

Эпидемиологический процесс имеет три обязательных элемента:

Источник инфекции;

Механизм передачи;

Принимающий организм

И когда мы хотим остановить пандемию, мы работаем над каждым из этих элементов.

В случае COVID-19 основным источником инфекции является человек. Этот умный вирус с самого начала использует только людей для распространения по всему миру. И тот факт, что он распространяется так быстро, говорит нам, что мы, люди, проигрываем в этом соревновании с вирусом. Этот вирус теперь умнее, чем все мы, люди. Этот вирус использует все возможные инструменты, чтобы завоевать страны по всему миру одну за другой. К числу наиболее часто используемых инструментов относятся в том числе теории заговора, пренебрежение наукой, социальная дискриминация, политические и демографические процессы и, наконец, что немаловажно, зависимость человека от современных технологий.

Чтобы остановить пандемию, необходимо остановить цепи передачи вируса. Чтобы остановить цепи передачи вируса, нам необходимо ежедневное, постоянное и прочное сотрудничество с людьми.

Человек является основным источником инфекции, и человек же является тот, кто может остановить его распространение.

Население каждой страны в настоящее время делится на три большие группы:

Одна группа, которая по-прежнему является самой большой, это те, кто еще не связался с вирусом. Они являются потенциальными будущими источниками инфекции. Эти люди не имеют ограничений движения, как правило, и они могут действовать, соблюдая меры защиты. Прямое общение и мотивация этих людей к сотрудничеству на общинном уровне чрезвычайно ценны в этой эпидемии.

Другая группа это подозреваемые или те, кто связался с инфицированными людьми и, возможно, также инфицированы. Эти люди должны быть помещены на карантин, как только они узнают о своем статусе. И их лучше протестировать на COVID-19.

И последняя группа – это те люди, которые уже инфицированы и больны, с различными формами проявлений заболевания и лечатся соответственно.

В целом универсального руководства по прекращению пандемии не было и до сих пор не существует. Практически каждая страна в мире пытается создать свое собственное руководство для прекращения этой пандемии.

Республика Молдова по-прежнему пытается написать свое собственное руководство, иногда со значительными задержками для некоторых глав и многочисленными недостатками в осуществлении на практической основе. Это, по сути, также определило нашу нынешнюю ситуацию и большое количество пациентов по сравнению с другими государствами.

Попытка дополнить руководство несколькими домашними заданиями

Эпидемиологический контроль на границе и внутри страны были применены в начале марта, когда уже многие страны Европы были официально введены в пандемию. Первые эпидемиологические анкеты содержали основные издержки и во многих случаях не позволяли осуществлять наблюдение за лицами, въезжающими в страну. Семейным врачам были предоставлены анкеты с серьезными задержками, и зачастую они не могли найти людей по адресам, указанным в анкетах. Соблюдение 14-дневного карантина практически не контролировалось. Это способствовало сохранению непрерывности инфекционных цепочек и увеличению числа новых случаев заболевания. В настоящее время, по-видимому, все те, кто въезжает в страну, заполняют эпидемиологические документы, подвергаются термометрии, вынуждены уйти в карантин, а некоторые даже оштрафованы за его несоблюдение. Молдова не использует искусственный интеллект для облегчения эпидемиологического контроля на границе и тех, кто внутри страны, и это было бы темой для домашнего задания в этой главе.

Тестирование инфицированных и подозреваемых является важным компонентом в борьбе с этим новым вирусом. Важность тестирования также определяется разнообразием клинических форм, от бессимптомных до очень серьезных. Если мы вернемся к источнику инфекции в качестве основного элемента этой пандемии, то становится ясно, что мы можем определить источник инфекции исключительно путем тестирования. Без тестирования каждый из нас является потенциальным подозреваемым. С самого начала было ясно, что у нас в стране ограниченные возможности тестирования. В Молдове предпринимались многочисленные попытки оценить потенциал тестирования на COVID-19, в результате чего были разработаны различные рекомендации и решения для расширения возможностей. К сожалению, мы по-прежнему наблюдаем ограниченный потенциал тестирования, учитывая увеличение числа запросов на тестирование, обусловленное увеличением числа пациентов, увеличением числа подозреваемых и, в последнее время, увеличением числа тех, кто выезжает в другие страны и требует результатов теста на пограничном переходе. Тот факт, что мы можем теперь обнаружить путем тестирования максимум 500 новых пациентов ежедневно, не позволяет нам утверждать, что у нас есть контроль над распространением пандемии. Тема домашнего задания простая и очевидная: нам нужны новые дополнительные возможности тестирования в каждом райцентре и в больших городах.

Отслеживания контактов и применение обязательного карантина для этих лиц является частью уравнения разрыва цепочек передачи инфекции. Некоторые эксперты утверждают, что эта задача является наиболее сложной в нынешней пандемии, так как есть много бессимптомных пациентов. Сложность, однако, не означает невозможного. Многие страны продемонстрировали, что эффективное отслеживание контактов или, по крайней мере, снижение их воздействия могут быть обеспечены путем применения индивидуальных мер защиты, включая социальное дистанцирование и ношение масок. Метод передачи вируса уже доказан исследованиями. COVID-19 распространяется через аэрозоль или пары, выдыхаемые инфицированным человеком, при прямом контакте не менее 15 минут. Ношение масок, социальная дистанция и обязательный карантин будут ключом к эффективному отслеживанию контактов и разрушению цепочек передачи инфекции. Тема для домашнего задания будет разработать для COVID-19 пациента дорожной карты и обеспечить эффективное отслеживание его контактов на всех этапах.

Я писала выше, что принимающий организм является важным элементом в процессе борьбы с пандемией. Если мы не сможем защитить этот организм от инфекции с помощью эпидемиологических мер, мы должны будем лечить его. Лечение лиц с COVID-19 проводится двумя способами: стационарное лечение и лечение на дому. Качество лечения в больнице значительно выше, и включает в себя компонент теста. В то время как лечение на дому не во всех случаях включает тестирование, не контролируется медицинским работником и часто приводит к осложнениям или хроническим последствиям. Молдова не является исключением из этого правила, и еще одной темой для домашнего задания было бы подготовка больничных мощностей к возможному увеличению числа пациентов. И когда мы говорим "подготовить", мы имеем в виду инфекционные отделения и отделения интенсивной терапии. И это зависит не только от врачей, это в значительной степени зависит от местных сообществ.

Пандемия исходит от "пан" - все, и "демо" – народ

Пандемия - это болезнь, которой за короткое время заболевает почти все население страны и исходит от "пан" - все, и "демос" - народ. Сейчас здесь, в Молдове, до сих пор нет пандемии в полном смысле этого слова, но у нас есть часть глобальной пандемии, которая растет беспрепятственно с каждым днем.

Если мы снова внимательно прочтем наше руководство, чтобы остановить эту пандемию, мы напишем еще несколько глав, мы по-прежнему будем старательно делать домашнее задание, это может помочь сократить число новых случаев заболевания COVID-19. Это, в свою очередь, помогло бы также сложному лечению этого «Государства-Пациента».

Если мы останемся второгодниками и будем небрежны, это заразит "всех людей", действительно. Наши действия или бездействие в отношении этого вируса могут повлиять на нашу жизнь в долгосрочной перспективе.