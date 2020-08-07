На одном из пограничных КПП состоялся протест

Стихийная акция протеста состоялась в четверг на КПП в Леушенах. Водители перекрыли дорогу, будучи недовольными ограничениями на передвижение граждан Молдовы в государствах Европейского союза из-за эпидемии коронавируса.

Граждане заявляют, что власти хотят лишить их работы. Один из водителей заявил: «Мы заблокируем все таможни». На место протеста прибыл ОПОН.

– Некоторые перевозчики работают нелегально, у них нет лицензий. По этой причине им не разрешили пересечь границу, - сообщила представитель пресс-службы Погранполиции Раиса Новицки.

Подготовил Михаил Генчу