Больше возможностей водителям – теперь права можно обменять и в центрах АГУ

Предложение действительно для граждан Молдовы.

Агентство государственных услуг уведомляет, что отныне водители могут обменять свои права как в многофункциональных центрах, так и в отделах регистрации транспорта и квалификации водителей.

Услуга доступна для тех водителей, кто получил свои права в 1995, 2008, 2015 и 2019 годах в следующих многофункциональных центрах Кишинева

- № 2 (ул. Пушкина, 47),

- № 3 (ул. Михаила Садовяну, 17)

- № 4 (бул. Дечебала, 6),

- в отделах регистрации транспорта и квалификации водителей № 10 (ул. Каля Ешилор, 14),

- № 11 (мун. Кишинев, ул. Соколень,1).

Услугой могут воспользоваться граждане, имеющие документы, выданные властями Республики Молдова, обладатели водительских прав, находящихся на учете в Автоматизированной информационной системе «Государственный реестр водителей».

Информация доступна посредством колл-центра Агентства государственных услуг по телефону 14909 или на сайте www.asp.gov.md.

Автор: Михаил Генчу