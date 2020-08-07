Больше возможностей водителям – теперь права можно обменять и в центрах АГУ

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Общество
Предложение действительно для граждан Молдовы.
Агентство государственных услуг уведомляет, что отныне водители могут обменять свои права как в многофункциональных центрах, так и в отделах регистрации транспорта и квалификации водителей.
Услуга доступна для тех водителей, кто получил свои права в 1995, 2008, 2015 и 2019 годах в следующих многофункциональных центрах Кишинева
- № 2 (ул. Пушкина, 47),
- № 3 (ул. Михаила Садовяну, 17)
- № 4 (бул. Дечебала, 6),
- в отделах регистрации транспорта и квалификации водителей № 10 (ул. Каля Ешилор, 14),
- № 11 (мун. Кишинев, ул. Соколень,1).
Информация доступна посредством колл-центра Агентства государственных услуг по телефону 14909 или на сайте www.asp.gov.md.
Автор: Михаил Генчу
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