Зоны для пикников и шашлыков возле Кишинева - куда можно поехать

Жители столицы соскучились по отдыху за городом. Идеальной альтернативой отдыха за рубежом, стали поездки за город на частные зоны для пикников и эковиллы. Представлен список пригородных мест отдыха, где их встретят с традиционным молдавским радушием как с семьей, так и в компании друзей.

Гостевой дом Vatra Srămoșască в селе Ватич

Владелец пансионата Антон Лашку создал из обычного домика семейный пансионат. Домик построен в конце 19-го века, и владельцы постарались придать ему аутентичный вид - рушники, ковры, лэйчеры, матрас, наполненный коноплей, которому более 100 лет, горшки.

На территории пансионата есть большая каменная печь, где пекут не только плацынды. Также там готовят вкуснейшие традиционные блюда молдавской кухни.

От Кишинева до села Ватич – всего 50 км.

Вилла Карчевского в «Долине роз» в Кишиневе

В одном из красивейших парков столицы находится старинная вилла Карчевского, построенная известным молдавским архитектором Щусевым в 1910 году.

Это прекрасное место отдыха для тех, кто не хочет выезжать за пределы города или хочет насладиться бокалом хорошего вина, не задумываясь о вождении автомобиля.

Это замечательное место, когда появляется желание сбежать от городской суеты.

Poiana Bradului, окраина Кишинева

Замечательная зона отдыха, где можно насладиться традиционными молдавскими блюдами, включая гратарные.

На базе отдыха есть 6 коттеджей, 2 VIP-домика, ресторан с двумя банкетными залами с каминами (на 55 человек), комната отдыха, детская площадка.

В списке развлечений есть катание на лошадях, финская сауна, русская баня, терраса, барбекю.

Рыбная ловля в Иванче

На пути к Оргееву находится одно из самых живописных мест нашей страны – озеро у села Иванча.

Территория располагается на покрытых лесом холмах, а на берегу водоема можно арендовать место для семейного пикника и рыбной ловли.

Зона отдыха является идеальным местом для тех, кто любит тишину и хочет провести несколько часов с удочкой в руках, наслаждаясь лесной глушью и красивыми видами под пение птиц.

Автор: Михаил Генчу