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В школах Кишинева найдены нарушения - примар
07.08.2020

В школах Кишинева выявлены нарушения.

Обнаружила их созданная по распоряжению примара Кишинева Иона Чебана рабочая группа по проверке качества работ, проводимых в образовательных учреждениях столицы, выявила нарушения и отклонения от установленных норм.

– Провел заседание с руководителями секторальных управлений образования, экономическими агентами и рабочей группой. Я крайне возмущен качеством выполненных работ в учебных заведениях столицы. В 30 школах и детских садах рабочая группа обнаружила серьезные нарушения в следующих пунктах: не учтены условия, изложенные в технических заданиях; отсутствует отчет о технических характеристиках некоторых работ; чрезмерные расходы на покупку строительных материалов, - написал Чебан соцсетях.

По его словам, с такими выводами нельзя мириться.

– Я никому не позволю зарабатывать деньги на детях. Это недопустимо. Поэтому я потребовал, чтобы ответственные лица не подписывали акт приема ремонтных работ, которые не соответствуют нормам и выполнены некачественно в учебных заведениях. Я хочу ответственности, прозрачности и качественного ремонта. Виновных я попросил наказать, - заключил Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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