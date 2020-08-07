Вниманию граждан Молдовы, собирающихся в Россию: Какие требования нужно соблюсти, чтобы не завернули на границе

Изменился порядок прибытия в РФ воздушным транспортом - публикуем список требований. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова сообщило, какие требования необходимо соблюдать тем, кто отправляется в эту страну.

В соответствии с Постановлением №22 от 27.07.2020 и разъяснениями к нему от 31.07.2020 изменяется порядок прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом. Данное постановление вступило в силу с 1 августа 2020 года.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран обязаны:

— При посадке на борт воздушного судна, следующего в Россию, представить медицинский документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ;

— До прибытия на территорию РФ заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации.

— В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации выдавшей его организации с переводом на русский язык, заверенным консульским должностным лицом РФ.

Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран обязаны:

— До прохождения паспортного контроля заполнить специальную форму на портале Госуслуг - www.gosuslugi.ru

— После прилета в Россию на портале Госуслуг заполнить специальную форму и в течение 3-х календарных дней загрузить результаты тестирования на COVID-19 для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор.

— В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.