Для Санду и Канду Михалко не авторитет: Почему молдавским политикам деньги Шора дороже

|
|
...
|
Главная
Партия Шор провела митинг у посольства ЕС, потому что им не понравились, когда ореевского мэра назвали вором.
Вчера партия Шор- партнер Канду и Санду, провела митинг у посольства ЕС. Потребовали отзыв посла Михалко, обвинили в давлении на суд, заявили, что Илан Шор -кристально честный гражданин. Такой же честный, как и Владимир Плахотнюк.
А вот посол - не совсем честный, раз требует посадить Шора.
Посла Михалко поддержали только послы Франции и Польши. Но суть в другом. Промолчали Санду и Канду - партнеры Шора. Голоса Шора оказались важнее денег и принципов ЕС. Оно и понятно. Зачем им деньги ЕС, когда им платит Сорос? Ну и Шорос...чуть чуть.
PS. Хотя мы и критикуем посла Михалко, в данном случае выражаем ему респект и уважуху.
Богдан Цырдя
P.S.
Посольства Франции, Швеции и Польши в Молдове поддержали главу делегации Евросоюза Петера Михалко в споре с представителями партии "Шор"
Ранее Михалко выступил с критикой правоохранительных органов Молдовы за затягивание уголовного дела объявленного в международный розыск Илана Шора.
После данного заявления представители партии "Шор" провели акцию протеста у офиса представительства ЕС в Кишиневе. Они требовали отставки Михалко с поста главы делегации Европейского союза за "вмешательство во внутренние дела Молдовы" и возложении на себя функций по осуществлению правосудия в нашей стране.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|