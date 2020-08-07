Вечно молодая "хуторянка": София Ротару отмечает день рождения

София Ротару выступала в колхозных клубах и в горячих точках, на Кремлевской сцене и на международных песенных конкурсах, и везде ее встречали и провожали бурными овациями. И в наши дни певица не теряет своей популярности. В ее репертуаре сотни песен на разных языках.

Популярная эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась в 1947 году в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины.

Ее отец — Михаил Федорович Ротару (Ротарь) был бригадиром виноградарей. Он прошел Великую Отечественную войну, дойдя до Берлина. Мать — Александра Ивановна Ротару. Старшая сестра Софии Зинаида в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Обладая абсолютным слухом, Зинаида легко запоминала новые песни и научила маленькую Соню многим народным песням.

Музыкальные способности Софии проявились рано. С первого класса она пела в школьном и церковном хорах, участвовала в художественной самодеятельности, выступала с концертами в окрестных селах, занималась в драмкружке и училась играть на домбре, баяне.

Первый успех пришел к Софии Ротару в 1962 году. Тогда она победила в районном конкурсе художественной самодеятельности. Затем в ее копилку вошли первые места на областном смотре художественной самодеятельности в Черновцах в 1963 году и в республиканском фестивале народных талантов в Киеве в 1964 году. В том же году она решила стать певицей и поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища.

Во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем - студентом Черновицкого университета и трубачом в студенческом эстрадном оркестре Анатолием Евдокименко. Он и привлек Ротару к репетициям с эстрадным оркестром, до этого для сопровождения песен Ротару использовались скрипки и цимбалы. Первой эстрадной песней в исполнении Софии Михайловны стала "Мама" Александра Броневицкого, которую в то время исполняла Эдита Пьеха.

После окончания Черновицкого музыкального училища София Михайловна преподавала в нем теорию и сольфеджио. В том же 1968 году Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Свадьбу сыграли в родном селе невесты - Маршанцы. Спустя два года у пары родился сын Руслан.

В 1968 году Ротару в составе творческой группы делегировали в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен.

В 1971 году София Ротару получила приглашение работать в Черновицкой филармонии и создать свой ансамбль, который был назван "Червона рута". Художественным руководителем ансамбля стал муж певицы. Впоследствии он был и режиссером-постановщиком всех концертных программ Софии Михайловны. Дебютом ансамбля "Червона рута" стало выступление в Звездном городке перед российскими космонавтами. Затем София Ротару пела в Москве на сцене Центрального концертного зала "Россия", Кремлевского дворца съездов и на сцене Театра эстрады

В 1972 году с программой "Песни и танцы страны Советов" София Ротару и "Червона рута" участвовали в турне по Польше. В 1973 году Ротару получила первую премию на конкурсе "Золотой Орфей" в Бургасе (Болгария).

В 1974 году Ротару окончила Кишиневский институт искусств имени Г. Музическу (Академия музыки, театра и изобразительных искусств). А эта песня в исполнении Софии Михайловны стала гимном молдавской столицы.

Начиная с 1970 годов песни в исполнении Софии Ротару постоянно становились лауреатами телевизионного фестиваля "Песня года". Арно Бабаджанян написал для нее "Верни мне музыку", Алексей Мажуков – "А музыка звучит", Павел Аедоницкий – "Для тех, кто ждет", Оскар Фельцман – "Только тебе", Давид Тухманов – "В доме моем" и "Вальс", Юрий Саульский – "Обычную историю".

София Ротару была первой исполнительницей песен композитора Евгения Мартынова, таких как "Лебединая верность" и "Баллада о матери". Долгие годы творческого сотрудничества связывают певицу с композитором Владимиром Матецким. Начало этому сотрудничеству положила песня "Лаванда", написанная в 1985 году. Потом последовали такие композиции "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" и многие другие.

За свою карьеру Ротару исполнила более сотни песенных произведений, многие из них стали классикой советской и украинской эстрады. Гастролировала во многих странах Европы, Америки, Азии, в Австралии.

Народная артистка СССР, народная артистка МССР, одна из самых высокооплачиваемых певиц бывшего Союза, сейчас она чаще проводит время с самыми дорогими людьми — с сыном, невесткой и двумя внуками. Ротару часто размещает в соцсетях фото своей семьи. Как они вместе отдыхают, проводят выходные, путешествуют.

Муж певицы скончался в 2002 году. Уход супруга София Михайловна переживала тяжело - она отменила на время все концерты и гастроли. Спустя год вышел альбом-посвящение "Единственному", памяти мужа, с новыми песнями и аранжировками на украинском и молдавском языках, а также сборник "Листопад".

В копилке певицы многочисленные знаки отличия, среди которых Орден республики - высшая государственная награда Молдовы.

София Ротару исполняет композиции в любом стиле — поп, фолк, джаз, рок. Она первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен.

Любопытный факт. София Михайловна отмечает свой день рождения дважды — 7 и 9 августа. Дело в том, что паспортистка в свое время по ошибке записала в паспорте певицы, что она родилась 9-го числа, а не 7-го. С тех пор Ротару так и празднует "правильный", и "неправильный" дни рождения.





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