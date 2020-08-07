Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 7 августа 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на 7 августа 2020 года «Более 400 человек заразились коронавирусом за сутки. Женщина-домработница заразила 6 человек за раз в офисе, насколько мы знаем.
Открытие школ в таких условиях станет самоубийством. Около 20 % учителей в наших школах - это люди старше 60 лет. Думаю, еще 25-30 % - это те, кому за 50. Эти люди в зоне максимального риска - около 50 % из них.
Представьте, что это будет, если бессимптомный ребенок или домработница распространит инфекцию в школе. Открытие школ в сентябре может привести к возобновлению тотального карантина и мер самоизоляции в октябре».
Ну, а на 06.00 утра 7 августа 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).
26 628 (+406) - заражены с начала эпидемии.
Лидий ТКАЧ
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