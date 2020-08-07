Кому нужно наше мнение? Американский аналитический центр предлагает присоединить Молдову к Румынии

Американский аналитический центр предлагает присоединить Молдову к Румынии, как государство, ставшее угрозой региональной и мировой безопасности. Несостоявшееся или провалившееся государство (англ. Failed state) — так называют государства, в которых государственное управление и экономика пришли в нежизнеспособное состояние. Сейчас принят также термин "хрупкое государство" — (анг. Fragile state), то есть государство, которое находится на грани провала

К большому сожалению наша страна получила индекс «Failed State» еще в 2016 году. Об этом сообщил американский журнал «Foreign Policy». С тех пор ситуация продолжала ухудшаться.

Сегодня, по мнению одного из американских аналитических агентств Молдова стала первопричиной двух серьезных мировых кризисов. Первый, это взрыв в Бейруте, который разрушил порт Бейрута и его окрестности, в результате чего не менее 137 человек погибли и более 5000 получили ранения.

Второй, это поставки летальных вооружений в Армению, которые по мнению экспертов и стали причиной эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Согласно определению экспертов Молдова – «номинально суверенное государство, которое не может дальше поддерживать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица. Это государство, становящееся неуправляемым и недостаточно легитимным в глазах международного сообщества».

Отмечается, что сегодня «европейцы просто начали отталкиваться от Молдовы. Ее без лишних сантиментов списывают со счетов, и все желают от нее временно «отгородиться». Никто не готов, да и не может взять на себя ответственность». Авторы полагают, что «если иметь в ввиду Молдову - то Россия и США могли бы говорить о какой-то общей ответственности». Это конечно больше похоже на фантастику. Уровень недоверия между Россией и США настолько высок, что подобное просто невозможно.

Хотя возможны варианты. Есть мнение, что в этой ситуации и Запад и ЕС, да и Россия готовы обсуждать вариант передачи ответственности за Молдову - Румынии. И основная тема переговоров сейчас – это тема Приднестровья. Мы так думаем, что не зря посол США в Молдове так часто посещает Тирасполь. А вот инертность российского посольства удивляет.

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