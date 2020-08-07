7 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Кому нужно наше мнение? Американский аналитический центр предлагает присоединить Молдову к Румынии
07.08.2020

Американский аналитический центр предлагает присоединить Молдову к Румынии, как государство, ставшее угрозой региональной и мировой безопасности. Несостоявшееся или провалившееся государство (англ. Failed state) — так называют государства, в которых государственное управление и экономика пришли в нежизнеспособное состояние.  Сейчас принят также термин "хрупкое государство" — (анг. Fragile state), то есть государство, которое находится на грани провала

      К большому сожалению наша страна получила индекс «Failed State» еще в 2016 году. Об этом сообщил американский журнал «Foreign Policy». С тех пор ситуация продолжала ухудшаться.

     Сегодня, по мнению одного из американских аналитических агентств Молдова стала первопричиной двух серьезных мировых кризисов. Первый, это взрыв в Бейруте, который разрушил порт Бейрута и его окрестности, в результате чего не менее 137 человек погибли и более 5000 получили ранения.

     Второй, это поставки летальных вооружений в Армению, которые по мнению экспертов и стали причиной эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

     Согласно определению экспертов Молдова – «номинально суверенное государство, которое не может дальше поддерживать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица. Это государство, становящееся неуправляемым и недостаточно легитимным в глазах международного сообщества».

     Отмечается, что сегодня «европейцы просто начали отталкиваться от Молдовы. Ее без лишних сантиментов списывают со счетов, и все желают от нее временно «отгородиться». Никто не готов, да и не может взять на себя ответственность».      Авторы полагают, что «если иметь в ввиду Молдову - то Россия и США могли бы говорить о какой-то общей ответственности». Это конечно больше похоже на фантастику. Уровень недоверия между Россией и США настолько высок, что подобное просто невозможно.

     Хотя возможны варианты. Есть мнение, что в этой ситуации и Запад и ЕС, да и Россия готовы обсуждать вариант передачи ответственности за Молдову  - Румынии. И основная тема переговоров сейчас – это тема Приднестровья. Мы так думаем, что не зря посол США в Молдове так часто посещает Тирасполь. А вот инертность российского посольства удивляет.

@Telegram MV


 
Количество просмотров:
291
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.