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Муравский вернул на землю «радостного Канду
07.08.2020

Решение, вынесенное Конституционным судом Молдовы на этой неделе, прокомментировал Экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

По мнению, Муравского, порядок отстранения президента от должности, который  определяет решение КС, делает эту процедуру нереальной на практике:

- Я бы посоветовал всем, кто активно комментирует решение КС от 6.08.2020 года, вынося в заголовок самую провокационную фразу, вырванную из контекста, сначала прочитать всё решение полностью. Оно уже опубликовано на сайте КС. И тогда станет ясно, что отстранить президента практически невозможно.
КС признал, что применявшиеся ранее 5-минутные отстранения президента неконституционны.
КС постановил, что отстранение президента возможно только в порядке, установленном статьёй 89 Конституции. Процедура отстранения такова:
1. Процедура может быть начата в случае грубого нарушения президентом Конституции.
2. Инициировать процедуру отстранения может одна треть депутатов.
3. Заключение о том, подпадают ли деяния президента под категорию “тяжкие деяния и нарушения тем самым Конституции” должен дать КС.
4. После этого за отстранение президента должно проголосовать не менее двух третей депутатов парламента.
5. Если голосование состоялось, то в течение 30-и дней должен быть организован референдум об отстранении президента.
6. В референдуме должны принять участие не менее 50% избирателей и за отстранение президента должно проголосовать количество избирателей, не менее того числа, которое проголосовало за его избрание.

И только в этом случае президент считается отстранённым.
Кто-то верит, что такое может произойти??? – написал Муравский на своей странице в Facebook.

Экс-вице-премьер также заметил, что в этой связи нерешенным и непрописанным в Конституции остается другой вопрос:

- Допустим, президент не принял кандидатуру парламентского большиства и не выдвинул её на пост премьера. Парламент начал процедуру отстранения президента в соответствии со статьёй 89 Конституции. Все этапы прошли успешно. Но референдум провалился. Таким образом, президент остался в должности. Но кандидата большинства не выдвигает. Как быть? Временное отстранение неконституционно, а полное отстранение провалилось. Тупик, - заметил Муравский.

По его мнению, если референдум провалился, то есть народ не поддержал парламент, то значит, теперь президент должен объявить о роспуске парламента и в течение 60-и дней должны быть проведены парламентские выборы. Думаю, это логично.

- Решение Конституционного суда РМ от 6.08.2020 года частично ответило на поставленные мною вопросы. Главное, что отстранение президента на пять минут для передачи права подписи другому лицу в случае, когда президент находится в полном здравии и дееспособен, неконституционно. Отстранение президента от должности должно проходить в полном соответствии со статьёй 89 Конституции Республики Молдова, а не так, как это делали плахосуд и радостный Канду,

Подготовил Михаил Генчу


 
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