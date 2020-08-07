Муравский вернул на землю «радостного Канду

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Решение, вынесенное Конституционным судом Молдовы на этой неделе, прокомментировал Экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский.
По мнению, Муравского, порядок отстранения президента от должности, который определяет решение КС, делает эту процедуру нереальной на практике:
- Я бы посоветовал всем, кто активно комментирует решение КС от 6.08.2020 года, вынося в заголовок самую провокационную фразу, вырванную из контекста, сначала прочитать всё решение полностью. Оно уже опубликовано на сайте КС. И тогда станет ясно, что отстранить президента практически невозможно.
И только в этом случае президент считается отстранённым.
Экс-вице-премьер также заметил, что в этой связи нерешенным и непрописанным в Конституции остается другой вопрос:
- Допустим, президент не принял кандидатуру парламентского большиства и не выдвинул её на пост премьера. Парламент начал процедуру отстранения президента в соответствии со статьёй 89 Конституции. Все этапы прошли успешно. Но референдум провалился. Таким образом, президент остался в должности. Но кандидата большинства не выдвигает. Как быть? Временное отстранение неконституционно, а полное отстранение провалилось. Тупик, - заметил Муравский.
По его мнению, если референдум провалился, то есть народ не поддержал парламент, то значит, теперь президент должен объявить о роспуске парламента и в течение 60-и дней должны быть проведены парламентские выборы. Думаю, это логично.
- Решение Конституционного суда РМ от 6.08.2020 года частично ответило на поставленные мною вопросы. Главное, что отстранение президента на пять минут для передачи права подписи другому лицу в случае, когда президент находится в полном здравии и дееспособен, неконституционно. Отстранение президента от должности должно проходить в полном соответствии со статьёй 89 Конституции Республики Молдова, а не так, как это делали плахосуд и радостный Канду,
Подготовил Михаил Генчу
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