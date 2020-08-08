Игорь Боцан: Молдова находится в процессе восстановления статуса надежного партнера ЕС

Эксперт Игорь Боцан считает, что Республика Молдова находится в процессе восстановления статуса надежного партнера Европейского Союза. Это зависит от политического класса, если этот процесс закончится возвращением к нормальной жизни. И это потому, что от этого выиграют граждане, страна, а также те политики, которые участвуют в этом процессе, они получат только пользу от поддержки ЕС. Заявления были сделаны в ходе публичных дебатов „О качестве отношений РМ-ЕС через призму 6-ти новых и старых условий”, организованных Информационным агентством IPN.

„В частности, мы понимаем, насколько скромным является потенциал развития Республики Молдова, а без такого партнера, как Европейский Союз, который продемонстрировал свою открытость помочь нашей стране, будет очень сложно поддерживать достойный уровень жизни, чтобы не все жители покинули страну”, - заявил постоянный эксперт проекта Игорь Боцан

Он утверждает, что общество может поощрять политических деятелей проводить реформы и выполнять условия, выдвинутые Европейским Союзом. И это, в том числе в условиях, когда ЕС разрабатывает в населенных пунктах очень интересные и полезные проекты, например, в Кагуле, Унгенах, Кантемире и др.

По его мнению, необходимо сотрудничество с гражданским обществом. По его словам, есть возможности оказывать давление на ответственных лица, и обстоятельства сильнее, чем интересы политиков.

Эксперт напомнил в связи с этим о заявлениях премьер-министра Иона Кику, сделанных в мае. „Премьер сам сделал неожиданные заявления, которые впечатлили общественное мнение. Премьер коснулся следующего соглашения с Международным валютным фондом. В этом же контексте премьер сказал, что желает не только европейской интеграции, но и вступления Республики Молдова в Европейский Союз с пятью областями реформ, абсолютно необходимых для государства”, - подчеркнул Игорь Боцан.

По его словам, Ион Кику является премьер-министром, который пользуется доверием социалистов и демократов. И даже если он не пользуется доверием оппозиции, она давно говорит то, что стал говорить премьер-министр. По его мнению, под давлением обстоятельств может произойти взаимопонимание между политическими силами, чтобы Республика Молдова преодолела препятствия и восстановила отношения с Европейским Союзом и вернула статус надежного партнера.

„Это то, чего хотят все. Конечно, выборы - это выборы. Будет соревнование между конкурентами, но интересы Республики Молдова и обязательства перед партнерами должны быть выполнены”, - добавил Игорь Боцан.

147-е дебаты „О качестве отношений РМ-ЕС через призму 6-ти новых и старых условий” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” были организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.